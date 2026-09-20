Minecraft videoları çeken 9 yaşındaki bir çocuk, kanalının reklamını yapmak isterken farkında olmadan babasının şirket kredi kartından 118 bin dolar harcadı. Kanaldan açıklama yapan çaresiz baba, kartın çalıştığı şirkete ait olması nedeniyle işinden olduğunu ve borcu ödeyebilmek için evini satışa çıkarmak zorunda kaldığını duyurdu.

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Minecraft videoları çeken 9 yaşındaki bir çocuk, kanalının reklamını yapmak isterken farkında olmadan babasının şirket kredi kartından 118 bin dolar harcadı.

Çocuğunun kanalından açıklama yapan çaresiz baba, kartın çalıştığı şirkete ait olması nedeniyle işinden olduğunu ve borcu ödeyebilmek için evini satışa çıkarmak zorunda kaldığını duyurdu.

20 DOLARLA BAŞLADI

NTV Haber'in haberine göre olayın detaylarını takipçileriyle paylaşan baba, kanalı oğlu 8 yaşındayken açtıklarını ve ilk videoların sadece birkaç kişi tarafından izlendiğini belirtti. Oğlunun oyun içi bir eşya istemesi üzerine şirket kredi kartını sisteme tanımladığını aktaran baba, kart bilgilerinin Google hesabında kayıtlı kaldığını söyledi.

9 yaşındaki çocuğun harcaması babasını işinden etti! Evini de satacak...

Videolarının izlenmemesinden şikayet eden oğluna destek olmak için ilk olarak 20 dolarlık bir reklam harcaması yaptığını söyleyen baba, üç hafta içinde bu rakamın 118 bin dolara ulaştığını fark ettiğini kaydetti.

9 yaşındaki çocuğun harcaması babasını işinden etti! Evini de satacak...

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İŞİNİ KAYBETTİ, EVİNİ SATMAYI PLANLIYOR

Olayın ortaya çıkmasının ardından şirketindeki işine son verilen baba, 30 gün içinde bu devasa tutarı ödemekle karşı karşıya kaldı. Ailesinin çok ağır bir mali krizin ortasında olduğunu ifade eden mağdur baba, borcun bir kısmını kapatabilmek adına evini satmayı düşündüğünü açıkladı.

9 yaşındaki çocuğun harcaması babasını işinden etti! Evini de satacak...

"DOLANDIRICILIK" İDDİALARINA EKSTREYLE CEVAP

Hikayenin kurgu olduğu ve insanları dolandırmaya çalıştığı yönündeki iddialara da cevap veren baba, 118 bin dolarlık harcamanın açıkça görüldüğü kredi kartı ekstresini kamuoyuyla paylaştı. Durumu kendi imkanlarıyla çözmek istediğini vurgulayan baba, yaşanan bu kriz için herhangi bir yardım veya bağış kampanyası başlatmayacağını duyurdu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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