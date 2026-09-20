Grönland anlaşmasında dikkat çeken detay! Danimarka'dan 'kırmızı çizgi' açıklaması

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda varılan anlaşmada Danimarka Krallığı'nın 'kırmızı çizgilerine' saygı gösterildiğini söyledi. Frederiksen, imzalı anlaşma yapılana kadar detayları paylaşmayacağını belirtti.

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda 'kalıcı güvenlik kontrolü' kapsamında varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Danimarka basınına konuşan Frederiksen, anlaşma çerçevesinde Danimarka Krallığı'nın 'kırmızı çizgilerine' saygı gösterildiğini ifade etti. Grönland'ın gelecekte de kendi geleceğini tayin etme hakkının önemli olduğunu belirten Frederiksen, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin spekülasyonlar bulunduğunu söyledi.

"İMZALI ANLAŞMAMIZ OLANA KADAR..."

Frederiksen, "Ortada çok fazla spekülasyon var. Anlaşmanın içeriğine büyük ilgi olduğunu anlıyorum ancak imzalı bir anlaşmamız olana kadar ayrıntılara girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı, "Anlaşma çerçevesinde ABD, Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duydu" dedi.

GRÖNLAND'DAN DA AÇIKLAMA

Grönland Dışişleri Bakanı Mute Egede de anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, Grönlandlıların kendi gelecekleri ve Grönland'ın geleceği konusunda endişe duymalarını gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, Trump'ın burası üzerinde ABD'nin kontrol sağlaması gerektiğine yönelik açıklamaları nedeniyle bir süredir Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime neden olan konuların başında geliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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