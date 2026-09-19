Küresel piyasalarda FED’den faiz artışı kararı ve içeride fonlardaki problemlerin öne çıktığı haftada, borsa endeksi %-8,18 geriledi ve 13.284’ten kapanış yaptı. BİST 100 kapsamındaki şirketlerden sadece 5’i haftayı primle tamamladı. Analistler, fon piyasasındaki gelişmelerin gelecek hafta da takip edileceğini belirterek, borsada 13.500’ü ilk direnç olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 8,18 değer kaybederek 13.284 puandan kapandı. Hafta içinde 12.817 puana kadar gerileyen endeks, son 6 ayın en düşük seviyesini test ederken, 200 günlük hareketli ortalamasını da aşağı kırdı.

Borsadaki sert satışlarda, küresel piyasalardaki risk iştahının bozulmasının yanı sıra yurt içinde fon piyasasında yaşanan likidite sorunları etkili oldu. Bazı fonların “temerrüt” açıklaması piyasadaki satış baskısını artırırken, SPK 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Fonların TEFAS'ta işlemleri durduruldu.

FED VE BOJ’DAN FAİZ ARTIŞI

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gelişmesi FED kararı oldu. FED, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Böylece Temmuz 2023'ten bu yana ilk faiz artışı gerçekleşti. FED'in yeni projeksiyonları da faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etti.

Japonya Merkez Bankası da faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Bu seviye 31 yılın zirvesi oldu. İngiltere Merkez Bankası ise faizi yüzde 3,75'te sabit tuttu.

Yüksek faiz beklentileri ABD tahvil getirilerini yukarı çekerken, 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5,04'ü test etti. Öte yandan yapay zekâ ve çip hisselerindeki satışlar da küresel risk iştahını baskıladı.

Borsada yüzde 8’lik düşüş! BİST 100’de sadece 5 hisse yükseldi

PETROL 110 DOLARI TEST ETTİ

Öte yandan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hafta başında 110 dolar seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı; Suudi Arabistan'ın hasar gören Doğu-Batı petrol hattını kademeli olarak yeniden devreye alma planı ve diplomatik temasların etkisiyle geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, haftanın ikinci yarısında küresel piyasalardaki baskının bir miktar azalmasını sağladı. Petrol, haftayı 103,35 dolardan tamamladı.

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BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; “Teknik görünümde BİST 100 açısından 13.500 seviyesi kritik önem taşıyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirmesi halinde 13.800 ve 14.000 dirençleri gündeme gelebilir. Aşağıda ise 13.200 ve 13.000 seviyeleri destek olarak takip edilecek” ifadelerine yer verildi.

Bu arada gelecek hafta yurt içinde reel kesim güveni, kapasite kullanım oranı ve tüketici güveni; ABD'de PMI, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güveni; Euro Bölgesi'nde ise PMI ve tüketici güveni verileri izlenecek.

Borsada yüzde 8’lik düşüş! BİST 100’de sadece 5 hisse yükseldi

YÜKSELEN 5 HİSSE

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, bu hafta yükselen 5 hisse şunlar oldu:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş TKFEN 244,80 TL %12,66 ENERY 12,85 TL %5,50 ANSGR 27,10 TL %2,26 TUPRS 417,25 TL %0,91 TAVHL 276,25 TL %0,64

Önemli Uyarı: Bu içerik piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.