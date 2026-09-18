Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak? Bakan Şimşek'ten kritik açıklama

Piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından Katılımevim ve Birevim'de yatırım yapanları korku salmıştı. Emlak Katılım Bankası, 2 tasarrruf finansman şirketini satın almak için görüşmelere başlarken, konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Pusula Finans Holding'te yaşanan sıkıntıların ardından tasarruf finansman sektörünün öncü firmaları arasında yer alan Katılımevim ve Birevim'in ne olacağı merak konusuydu. Şirketin devrinin gündemde olduğu Tera Grubu'na ait fonların da temerrüde düşmesi ve tasfiye edilmesiyle, bu iki şirkete para yatıranları telaş sarmıştı. Yatırımcıları sevindiren haber Emlak Katılım'dan geldi.

EMLAK KATILIM'DAN KAP AÇIKLAMASI

Emlak Katılım Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır." denildi.

Katılımevim ve Birevime yatırılan paralar ne olacak? Bakan Şimşekten kritik açıklama

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Süreçle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, konu hakkında bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geldi. Bakan Şimşek, sürecin yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu söyledi.

Katılımevim ve Birevime yatırılan paralar ne olacak? Bakan Şimşekten kritik açıklama

"SÜREÇ YATIRIMCILARI KORUMAYA YÖNELİK"

Bakan Şimşek, "Emlak Katılım konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Katılımevim ve Birevim de bu alanda faaliyet gösteriyor. Emlak Katılım dün itibarıyla bir süreç başlattı. Bu süreç oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Rekabet Kurumu, BDDK ve SPK'da onay sürecine bakacak." dedi.

Şimşek tasarruf finansman sektörüne ilişkin de şunları aktardı:

"Son yıllarda bankacılık dışı finans sektörüne ilişkin çok hızlı bir büyüme var. Ona ilişkin ilave tedbir çalışması yapılacak. Tasarruf finansman şirketleri ev ve araba almak için birikimlerin yönetildiği bir alan. Orada bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyacımız olduğu net. Bir takım adımlar attık. Sorumlu kuruluş BDDK. Tasarruf finansman şirketlerinin alanı farklı. Bankacılık benzeri bir alan. "