Ne diyeceği merak konusuydu! Bakan Şimşek'ten fonların tasfiyesiyle ilgili ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesiyle ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Piyasalarda yaşananlar esas itibarıyla sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok." dedi.

Piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. NTV canlı yayınına konuk olan Bakan Şimşek, 7 portföy şirketinin 131 fonunun tasfiye edilmesi ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirmeler yaptı.

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"BORSA VE FON PİYASASINDA YAPISAL BİR SORUN YOK"

Yaşananların genele yayılan bir risk olmadığını belirten Bakan Şimşek, "Finansal İstikrar Komitesi olarak değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Özetle şunu diyoruz: Piyasalarda yaşananlar esas itibarıyla sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok." dedi.

"SERBEST FON DEDİĞİMİZ ALAN..."

Gelişmelerin serbest fonlarla alakalı olduğunu söyleyen Şimşek, "Serbest fon dediğimiz bir alan var. Bu alan tüm dünyada serbest bir alan. Nitelikli yatırımcıların yatırım yaptığı alan. Nispeten regülasyon daha esnek. 2006'da Türkiye'de mevzuat girmiş, 2008'de ilk fonlar oluşmuş. Uzun bir sürede nispeten sınırlı bir alan olmuş. 2019'dan itibaren TEFAS'ta işlem görmeye başlayınca bu alan büyüyor. Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Bunlara ilişkin SPK, düzenleme ve denetlemede yetkili. Biz 2025'in sonlarında Finansal İstikrar Komitesi'nde sorun olabilir kaygısı üzerine bu konu üzerinde çalışılması ve gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledik. Başa dönmek istiyorum. Sistemik bir risk yok." dedi.

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"SÜREÇ BORSAYI ETKİLEMEYECEK"

Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: "Serbest fon alanının dünyadaki uygulamalarına göre çok daha katı kurallara bağlayan bir fon rehberi ağustos sonunda açıklandı. Bazı konularda geçiş süreçleri var. Piyasanın uyum sağlaması için geçiş süreleri normaldir. Bundan sonrası için teminat yapısı güçlendirildi. Daha öncede teminatla ilgili kaygıları giderecek adımları attık. Para piyasası fonlarına dedik ki topladığınız paranın yüzde 10'unu sıfır risk olan Hazine kağıtlarına sokmak zorundasınız. 2024 yılında bunu yaptık. Bunu serbest fonlar için de uygulayacağız. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sınırlı sayıda fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Bununla ilgili gereken yapılmıştır. 7 portföy şirketinin yönettiği 131 fon tasfiye edilmiştir. Toplamda 2038 tane fon var. Bunların 131'inde sorun görülmüş. Bu tasfiye süreci ilkeler çerçevesinde yapılacak. Bu tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak. Burada bir yoğunlaşma oluşmuş, bu riskin yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde yürüyecek."