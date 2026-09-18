Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Ne diyeceği merak konusuydu! Bakan Şimşek'ten fonların tasfiyesiyle ilgili ilk yorum

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesiyle ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Piyasalarda yaşananlar esas itibarıyla sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. NTV canlı yayınına konuk olan Bakan Şimşek, 7 portföy şirketinin 131 fonunun tasfiye edilmesi ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirmeler yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor
TASARRUF ORTAĞIM

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

"BORSA VE FON PİYASASINDA YAPISAL BİR SORUN YOK"

Yaşananların genele yayılan bir risk olmadığını belirten Bakan Şimşek, "Finansal İstikrar Komitesi olarak değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Özetle şunu diyoruz: Piyasalarda yaşananlar esas itibarıyla sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Konut için doğru zaman mı? 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
TASARRUF ORTAĞIM

Konut için doğru zaman mı? 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

"SERBEST FON DEDİĞİMİZ ALAN..."

Gelişmelerin serbest fonlarla alakalı olduğunu söyleyen Şimşek, "Serbest fon dediğimiz bir alan var. Bu alan tüm dünyada serbest bir alan. Nitelikli yatırımcıların yatırım yaptığı alan. Nispeten regülasyon daha esnek. 2006'da Türkiye'de mevzuat girmiş, 2008'de ilk fonlar oluşmuş. Uzun bir sürede nispeten sınırlı bir alan olmuş. 2019'dan itibaren TEFAS'ta işlem görmeye başlayınca bu alan büyüyor. Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Bunlara ilişkin SPK, düzenleme ve denetlemede yetkili. Biz 2025'in sonlarında Finansal İstikrar Komitesi'nde sorun olabilir kaygısı üzerine bu konu üzerinde çalışılması ve gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledik. Başa dönmek istiyorum. Sistemik bir risk yok." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
131 fonun tasfiye esasları belirlendi! 2 banka görevlendirildi
TASARRUF ORTAĞIM

131 fonun tasfiye esasları belirlendi! 2 banka görevlendirildi


"SÜREÇ BORSAYI ETKİLEMEYECEK"

Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: "Serbest fon alanının dünyadaki uygulamalarına göre çok daha katı kurallara bağlayan bir fon rehberi ağustos sonunda açıklandı. Bazı konularda geçiş süreçleri var. Piyasanın uyum sağlaması için geçiş süreleri normaldir. Bundan sonrası için teminat yapısı güçlendirildi. Daha öncede teminatla ilgili kaygıları giderecek adımları attık. Para piyasası fonlarına dedik ki topladığınız paranın yüzde 10'unu sıfır risk olan Hazine kağıtlarına sokmak zorundasınız. 2024 yılında bunu yaptık. Bunu serbest fonlar için de uygulayacağız. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sınırlı sayıda fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Bununla ilgili gereken yapılmıştır. 7 portföy şirketinin yönettiği 131 fon tasfiye edilmiştir. Toplamda 2038 tane fon var. Bunların 131'inde sorun görülmüş. Bu tasfiye süreci ilkeler çerçevesinde yapılacak. Bu tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak. Burada bir yoğunlaşma oluşmuş, bu riskin yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde yürüyecek."

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
CHP ilçe başkanı tutuklandı
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
Beşiktaş gol olup yağdı: Ülke puanı güncellendi
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
Uzun süre sonra maçta görüntülendi
KAN DONDURAN AKRAN ZORBALIĞI!
KAN DONDURAN AKRAN ZORBALIĞI!
Epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?
5 ÇOCUĞUYLA AHIRDA YAŞIYOR!
5 ÇOCUĞUYLA AHIRDA YAŞIYOR!
Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu
WASHİNGTON'DA VANCE DEPREMİ!
WASHİNGTON'DA VANCE DEPREMİ!
"Trump'ı yenmenin yollarını Demokratlara anlattı"
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
YANLARINA KÂR KALMASIN
YANLARINA KÂR KALMASIN
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül! Çekmeköy, Avcılar, Maltepe, Esenyurt, Ümraniye elektrik kesintisi (BEDAŞ, AYEDAŞ)
İstanbul elektrik kesintisi 18 Eylül
Kaydet
Turkcell mühendisleri 6G’nin küresel standartlarını belirliyor
Turkcell mühendisleri 6G’nin küresel standartlarını belirliyor
Kaydet
5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşusuna güvendi, hayatı altüst oldu! 1,2 milyon TL'lik borç için ne var ne yoksa sattı
5 çocuğuyla ahırda yaşıyor! Komşuları hayatlarını altüst etti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.