Arnavutköy'de kan donduran akran zorbalığı! 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler

Arnavutköy'de 3 çocuk, çayırlık alana sürükleyerek götürdükleri 12 yaşındaki epilepsi hastası A.H.’ye dehşeti yaşattı. Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğu dakikalarca yumruklayan, tekmeleyen akranları korkunç anları videoya kaydetti. Darp edilen çocuğun annesi şikayetçi olurken saldırganlara Çocuğum geceleri korkuyor. ‘Anne beni öldürecekler, anne beni bıçaklayacaklar' diyor. Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Darp raporu aldık. Sonuna kadar şikâyetçiyim” diyerek tepki gösterdi.

Arnavutköy'de 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğa akranları tarafından yaşatılan dehşet kan dondurdu. İddiaya göre 5'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., okul çıkışında yaşıtı olan C.K. (12), M.M. (15) M.A.T. (14), isimli 3 çocukla karşılaştı.

“YERİMİZİ NEDEN SÖYLEDİN?"

Çocuklardan biri arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin yerini tarif etmesinin ardından 3 çocuk, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğu okul arkasında bir araziye götürerek dakikalarca darp etti.

Epilepsi hastası 12 yaşındaki çocuk, kendisini darp eden akranlarına “Hastalığım var vurmayın her an bayılabilirim” diye yalvarsa da akranları “Bayılırsan bayıl” diyerek darp etmeye devam etti. O anlar ise saldırganların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kan donduran darp sonucunda A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.3 saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, darp edilen çocuğun annesi şikâyetçi oldu.

Arnavutköyde kan donduran akran zorbalığı! 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler

“SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRMÜŞLER”

Yaşananları anlatan anne F.H., şöyle konuştu:

Benim oğlanı okul çıkışında çocuklar tutmuş. Okulun arkasına götürmüşler. ‘Bizim yerimizi niye söylemişsin?' gibi şeyler demişler. Çocuğu tutup sürükleyerek okulun arkasına götürmüşler. Bir yarım saat çocuğu aradım. Sonra bir bayan çıkmış, ‘Ben polisi arayacağım, çocuğu bırakın' diye bağırmış. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar.

Arnavutköyde kan donduran akran zorbalığı! 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler

"ANNE BENİ ÖLDÜRECEKLER”

Oğlunun uzun yıllardır epilepsi hastası olduğunu belirten F.H., “Oğlum epilepsi hastası. 8-9 senedir bununla uğraşıyorum. İki üç gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum geceleri korkuyor. ‘Anne beni öldürecekler, anne beni bıçaklayacaklar' diyor. Ağlıyor, ‘Ben okula gitmeyeceğim' diyor. Bugün benim çocuğum, yarın bir başkasının çocuğu. Başka çocukların başına gelmesin" diyerek sitem etti.

Arnavutköyde kan donduran akran zorbalığı! 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler

DAHA ÖNCE DE HARÇLIĞINI ELİNDEN ALMIŞLAR

Aynı saldırganların daha önce de oğlunun harçlığını aldıklarını iddia eden anne şunları anlattı:

Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Ben okula harçlık veriyorum, harçlığını elinden alıyorlarmış. ‘Markete gidip çalmazsan, bize getirmezsen seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Bana söylemiyormuş çünkü tehdit edildiği için çocuk da konuşamıyor. Ben bu olayları son iki üç gündür öğreniyorum.

Arnavutköyde kan donduran akran zorbalığı! 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Saldırı görüntülerini izledikten sonra çok üzüldüğünü belirten endişeli anne “İki gündür yemek yiyemiyorum. Hastaneye gittik, darp raporu aldık. Sonuna kadar şikâyetçiyim. Nereye kadar giderse gitsin peşini bırakmayacağım” dedi. Gözaltına alınan çocuklar, "Kasten Yaralama’’, ‘’Tehdit’’, ‘’Hakaret’’ ve ‘’Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Arnavutköyde kan donduran akran zorbalığı! 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIArnavutköy