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Spor

MHK'den derbi ataması: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

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MHK'den derbi ataması: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
Başlık ResmiMHKdan derbi ataması: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine getirildiği Trabzonspor ile Okan Buruk yönetiminde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray arasında 19 Eylül Cuma günü oynanacak zorlu mücadelenin hakemi belli oldu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig 6'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Papara Park'ta 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını Batuhan Kolak yönetecek.

Batuhan Kolak
Başlık ResmiBatuhan Kolak

Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Erbil yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarının hakemleri şöyle:

18 Eylül Cuma
20.00 Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik

19 Eylül Cumartesi
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Halil Umut Meler
Başlık ResmiHalil Umut Meler

20 Eylül Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

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