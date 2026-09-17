MHK'den derbi ataması: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine getirildiği Trabzonspor ile Okan Buruk yönetiminde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray arasında 19 Eylül Cuma günü oynanacak zorlu mücadelenin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig 6'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Papara Park'ta 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını Batuhan Kolak yönetecek.

Batuhan Kolak

Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Erbil yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarının hakemleri şöyle:

18 Eylül Cuma

20.00 Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik

19 Eylül Cumartesi

17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır