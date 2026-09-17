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Ağlayan kadını fark eden ekipler, milyon liralık dolandırıcılığı çözdü

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Ağlayan kadını fark eden ekipler, milyon liralık dolandırıcılığı çözdü
Başlık ResmiAğlayan kadını fark eden ekipler, milyon liralık dolandırıcılığı çözdü

Samsun'da yolda ağlayan kadını fark eden polis dolandırıcılığı çözdü. Kadın; telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere evinin satışından elde ettiği 2 milyon 329 bin lirayı gönderdiğini anlatırken 9 kişi yakalandı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kadının ağladığını fark etmesi üzerine yanına gitti. Kadın, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere evinin satışından elde ettiği 2 milyon 329 bin lirayı gönderdiğini anlattı.

ŞANLIURFA'YA KADAR İZ SÜRDÜLER

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıklarını belirledi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, bağ evinde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, 3 zanlı ile bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Bağ evindeki aramada, 10 cep telefonu, 8 sim kart, 2 tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı ile 68 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve suçla ilgili diğer delillerin tespiti amacıyla incelemeye alındı.

Ağlayan kadını fark eden ekipler, milyon liralık dolandırıcılığı çözdü
Başlık ResmiAğlayan kadını fark eden ekipler, milyon liralık dolandırıcılığı çözdü

YAKALANDIKLARI SIRADA BİLE DOLANDIRICILIK YAPIYORLARMIŞ

Öte yandan ekipler, bağ evindeki 3 şüphelinin yakalandıkları sırada Ankara'da bir kadını daha dolandırdıklarını ortaya çıkardı.

Kadının, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin lira gönderdiği, bu kez de 2 milyon lira daha göndermeye hazırlandığı belirlendi.

Ağlayan kadını fark eden ekipler, milyon liralık dolandırıcılığı çözdü
Başlık ResmiAğlayan kadını fark eden ekipler, milyon liralık dolandırıcılığı çözdü

Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasındaki sesleri telefonun diğer ucundan duyunca görüşmeyi sonlandırdı.

Şüphelenerek en yakın Polis Merkezi Amirliğine giden kadın, yaşadıklarını anlattı. Yapılan kontrollerde kadının da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu anlaşıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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