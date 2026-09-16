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Kültür - Sanat

İdlib’de barut değil kitap kokusu var! Okurlar fuarda buluştu

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İdlib’de barut değil kitap kokusu var! Okurlar fuarda buluştu

Savaşın izlerini taşıyan Suriye’nin İdlib şehri, bu kez kitaplarla gündemde. Kurtuluşun ardından düzenlenen ilk kapsamlı kitap fuarı, 100’den fazla yayınevi ve kütüphaneyi bir araya getirirken 100 binden fazla kitap ile 500’ün üzerinde kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Suriye iç savaşında şiddetli çatışmalara ve hava bombardımanlarına ev sahipliği yapan Suriye’nin İdlib şehri, artık barut yerine kitap kokuyor.

Bölgenin kurtuluşundan bu yana düzenlenen ilk kapsamlı kitap fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı. Mahallî ve uluslararası katılımcıları bir araya getiren fuar, büyük rağbet gördü. 19 Eylül’e kadar sürecek fuari kitap satışının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

İdlib İl Kültür Müdürü Halid Yusuf, fuarda 100’den fazla yerel ve uluslararası yayınevi ile kütüphanenin yer aldığını söylüyor. Yusuf, fuarda 100 binden fazla kitabın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirtiyor.

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Faaliyet çerçevesinde akademisyen ve araştırmacıların katıldığı konferanslar, paneller, şiir dinletileri ve çocuklara yönelik özel eğitici programlar dahil olmak üzere 500’ün üzerinde sosyal ve kültürel faaliyet yer alıyor.

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