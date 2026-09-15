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Açıklandı! 15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

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Açıklandı! 15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta 15 Eylül puan durumu, haftanın ikinci gününde yarışmayı takip edenlerin gündeminde yer aldı. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Kardelen günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak için mücadele ederken yapılan değerlendirmelerin ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu.

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Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ikinci gün heyecanı tamamlandı. Haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan Tuğba'nın ardından 15 Eylül Salı günü yarışmacılar yeniden mutfağa girdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla oluşan sıralamada birinci ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu.

15 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Eylül Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Kardelen oldu. Haftanın ikinci gününde rakiplerini geride bırakan Kardelen, yapılan puanlamanın ardından en yüksek puana ulaşarak çeyrek altının sahibi oldu.

Haftanın ilk gününde Tuğba'nın kazandığı çeyrek altının ardından ikinci çeyrek altını Kardelen aldı. Böylece haftalık final öncesinde yarışmacılar arasındaki mücadelede yeni bir tablo ortaya çıktı.

15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Başlık Resmi15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

15 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 15 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde Tuğba, Cemile, Yeşim ve Kardelen haftanın ikinci çeyrek altını için yarıştı. Günün yemeğinin hazırlanmasının ardından kayınvalidelerin değerlendirmeleriyle yarışmacıların sıralaması belirlendi.

15 Eylül'de en yüksek puana ulaşan Kardelen günün birincisi olurken çeyrek altını da kazandı.

15 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Kardelen: 20

Cemile: 18

Tuğba: 13

Yeşim: 12

15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Başlık Resmi15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk yarışması 14 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Günün sonunda Tuğba 20 puanla birinci olarak çeyrek altını kazandı.

Tuğba: 20

Yeşim: 12

Cemile: 10

Kardelen: 3

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümleri Kanal D'nin güncel yayın akışına göre saat 14.00'te ekrana geliyor. Kanalın resmi yayın akışında program 14.00-16.45 aralığında yer alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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