Inter'e kötü haber: Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumu
Serie A ekibi Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Roma maçında forma giyemeyecek.
Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Inter'in sahasında 5-3 kazandığı Udinese maçında forma giyemedi. Serie A devine milli futbolcumuzdan bir kötü haber daha geldi.
MİLLİ ARA SONRASI TAKIMA DÖNECEK
İtalyan basını, 32 yaşındaki yıldızın, bu hafta Roma'ya karşı oynanacak karşılaşmada da formasından uzak kalacağını yazdı. Çalhanoğlu'nun, milli aranın ardından yeniden takıma döneceği belirtildi.
Sezona Roma gibi 4'te 4 ile başlayan Inter'de 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi olmak üzere 4 maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, sahada kaldığı 197 dakikada 2 gol kaydetti.