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Kültür - Sanat

Haftanın kitapları | Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor

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Haftanın kitapları | Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor

Haftanın kitaplarında bu hafta “Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor” ve “Kudüs’ün Son Gönül Eri” okurlarını bekliyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Haftanın kitaplarında bu hafta iki kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor
Başlık ResmiHaftanın kitapları | Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor

ALGORİTMA GİRDABINDA ÇOCUK YETİŞTİRMEK

Kaleme aldığı kişisel gelişim ve çocuk kitaplarıyla tanınan eğitimci yazar Salih Uyan, ebeveynleri rahatlatacak bir eserle karşımızda... Uyan, Timaş etiketiyle neşredilen “Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor” adlı kitabında algoritmaların tesiriyle ebeveynliğin bir performansa dönüştürüldüğünü ve artık çocukların “proje” olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Ancak Uyan, medeniyetimizde evladın “proje” değil, “emanet” olduğunu anlatıyor.

Eserinde algoritmaların yetersizlik hissiyatı sattığını vurgulayıp bazı pedagoglarca sosyal medyada öne çıkarılan modern ebeveynlik modellerini eleştiren Salih Uyan, bunu kendine has zekâ dolu kelime oyunları ve mizahi üslubuyla yapıyor. Kitapta reçete olarak tek bir ebeveynlik modeli sunulmuyor. Fakat “görünmez kuşatmadan kurtulmak için” bir yol haritası veriliyor. Salih Uyan, okuru çocuk yetiştirmede mekanik formüllerden kaçıp kendi içgüdülerine ve vicdanlarının sesine güvenmeye çağırıyor. Yazar, eğitimci refleksiyle olsa gerek her kategorinin sonunda okuru yoklamaya çekiyor!

Haftanın kitapları | Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor
Başlık ResmiHaftanın kitapları | Çocuğunuzu Kim Yetiştiriyor

KUDÜS’ÜN BEKÇİSİ IĞDIRLI ONBAŞI HASAN

Miracın beldesi olan Kudüs’ün uğrunda birçok Müslüman gibi Osmanlılar da büyük bedel ödediler. Iğdırlı Onbaşı Hasan ise I. Dünya Savaşı esnasında Kudüs’te artçı birlik olarak bırakılan ve Mescid-i Aksa’da yıllarca nöbet tuttuğu rivayet edilen son Osmanlı askeri olarak dikkat çekti. Onun hikâyesi ilk defa gazeteci İlhan Bardakçı tarafından anlatıldı ve kamuoyuna yer edindi. Fakat günümüze ne fotoğrafı ulaştı ne de detaylı hayat hikâyesi... Ancak Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın hikâyesi tiyatro oyununa, dokümanter filmlere ve kitaplara konu oldu.

Bu defa efsane askerin hayatı Ahmet Turgut’un kaleminden “Kudüs’ün Son Gönül Eri” adıyla romana dönüştü. Kapı Yayınların etiketiyle okura sunulan eserde, tarihle kurgu iç içe geçiyor. 1917 Aralık’ında başlayan İngiliz işgal yılları, bölgenin Yahudileştirilmesi, 1948’de yaşanan büyük felaket, 1956, 67 ve 73’deki Arap-İsrail savaşları, Filistinlilerin maruz kaldığı zulüm ve ihanetleri arka planda yer alıyor. Kendini Mescid-i Aksa’ya adayan Hasan Onbaşı’nın üzerinden bölgenin tarihi duygusal üslupla işleniyor.

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