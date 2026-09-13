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Dünya

İsrail'den Güney Kıbrıs'a zehir taşıdılar! Hepsi boya kutularının içinden çıktı

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İsrail'den Güney Kıbrıs'a zehir taşıdılar! Hepsi boya kutularının içinden çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), İsrail'den lüks yatlarla uyuşturucu getirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 8 gün tutukluluk kararı verildi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), İsrail'den lüks yatlarla uyuşturucu getirildiği ve dağıtıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Rum basınında yer alan haberlere göre soruşturma, İsrail'den GKRY'ye uyuşturucu taşındığı ve sevkiyatlarda Larnaka ile Limasol'daki marina ve limanların kullanıldığı yönündeki bilgiler üzerine başlatıldı.

Operasyon kapsamında Arap uyruklu bir çift ile 2 İsrailli gözaltına alındı. 13 Eylül'de Limasol Bölge Mahkemesi'ne çıkarılan 4 şüphelinin 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

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"İNŞAAT MALZEMELERİ ARASINDA GİZLENİYOR" İDDİASI

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre polis, İsrailliler ile Arap kökenli kişilerden oluştuğu öne sürülen bir suç örgütünün İsrail'den Güney Kıbrıs'a uyuşturucu getirerek dağıttığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Uyuşturucuların lüks yatlarla Larnaka ve Limasol'daki marina ve limanlara getirildiği, ardından inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri arasına gizlenerek evlerde depolandığı iddia edildi.

Polis, uyuşturucuların Güney Kıbrıs'ta daimi olarak ikamet eden İsraillilere tedarik edildiği yönündeki bilgilerin de soruşturulduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık bir hafta önce Limasol Limanı üzerinden 70 kilogram kokain ile miktarı henüz belirlenemeyen esrarın Güney Kıbrıs'a sokulduğu iddiasının da araştırıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDEN UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ÇIKTI

Polis, 10 Eylül'de soruşturma kapsamında ev, iş yeri ve araçların aranması için mahkemeden arama emri aldı.

53 yaşındaki İsrailli şüphelinin Limasol'deki İpsona'da bulunan evinde yapılan aramada 34 gram kokain, 246,5 gram ketamin, 15 gram mefedron, 12 gram MDMA, 4 bin 150 euro nakit para, 42 paket gümrüksüz sigara, cep telefonları ve çeşitli deliller ele geçirildi.

Arama sırasında şüphelinin yanı sıra 51 yaşındaki eşi ve 50 yaşındaki Arap bir erkeğin de evde bulunduğu belirtildi.

BOYA KAPLARININ İÇİNDEN ÇIKTILAR

Arap şüphelinin Mouttagiaka'daki evinde yapılan aramada ise şüpheli ile 35 yaşındaki eşinin bulunduğu evde, boya kaplarının içerisine gizlenmiş halde 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirildi. Evde ayrıca hassas terazi, cep telefonları ve çeşitli materyaller bulundu.

Polisin 8 günlük tutukluluk talebine şüphelilerin avukatlarının itiraz etmediği belirtildi. Limasol Bölge Mahkemesi, 4 şüphelinin de 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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