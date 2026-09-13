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Spor

Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı durdurulamıyor

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Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı durdurulamıyor

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'in beşinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup ederek yoluna namağlup devam etti.

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Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Kasımpaşa, ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

KASIMPAŞA NAMAĞLUP İLERLİYOR

Bu skorla ligde namağlup ünvanını sürdüren Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı. İstanbul ekibi, Süper Lig'in altıncı haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Başkent ekibi ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

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OUSMANE DİABATE İLK GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Gençlerbirliği'nde ikinci sezonunu geçiren 18 yaşındaki futbolcu Ousmane Diabate, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Gençlerbirliği’nden Gineli futbolcuyu transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, oyuncunun bonservisini bu sezonun sonuna kadar kırmızı-siyahlı takıma kiraladı. Genç futbolcu profesyonel kariyerinin ilk golünü, Gençlerbirliği formasıyla Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Başlık ResmiGençlerbirliği - Kasımpaşa

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Baskıyla topu kazanan Traore, Tongya'ya pasını verdi. Mendes'in ara pasında Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top direkten döndü.

10. dakikada Gençlerbirliği Pereira'nın ortasında Gouveia'nın gelişine vuruşunda top auta çıktı.

23. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Gouveia'nın pasında Tongya'nın çevirdiği top savunmadan döndü. Goutas'ın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlaklağı Diabate, gelişine vuruşla sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Başlık ResmiGençlerbirliği - Kasımpaşa

48. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Benedyczak'ın pasında topla buluşan Rafferty'nin vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

52. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Benedyczak'ın röveşata vuruşunda top üst direkten döndü. Ali Yavuz'un tamamlamak istediği pozisyonda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

57. dakikada Gençlerbirliği'nin hücumunda Pedro Mendes'in kafa vuruşunda topu, Gianniotis çıkardı. Devamında Ilie meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada başkent ekibinin atağında Gouveia'nın uzak köşeye şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

67. dakikadakonuk ekip gole çok yaklaştı. Winck'in ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.

79. dakikada Kasımpaşa aradığı golü Benedyczak ile buldu: 1-1.

90+4. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Winck'in ortasında Arouf'un indirdiği topu Güven, arka direkte ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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