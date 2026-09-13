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Dünya

Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu! Bakan Fidan Şam'dan cevap verdi

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Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu! Bakan Fidan Şam'dan cevap verdi

Suriye'de Türkçenin seçmeli dil kategorisinden çıkarıldığı yönündeki haberlerin ardından Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklama geldi. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile konuyu görüştüğünü söyleyen Fidan, "Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler." dedi.

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Suriye'de Türkçenin seçmeli dil kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızcanın getirilmesi tartışmalara neden olmuştu. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri değerlendirirken Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer almasına ilişkin görüşmenin detaylarını paylaştı.

FİDAN ŞEYBANİ İLE TÜRKÇE KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Türkiye ile Suriye arasındaki kültürel bağlardan söz eden Fidan, son günlerde kamuoyuna farklı şekilde yansıyan Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunu Şeybani ile görüştüğünü söyledi.

Bakan Fidan, "Özellikle son günlerde yanlış anlaşılan, kamuoyuna farklı şekilde yansıyan Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda, o konuyu da belki kardeşim söyleyecektir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler." dedi.

TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA GETİRİLMİŞTİ

Suriye'de yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde açıklanan düzenlemede Türkçenin seçmeli dil kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızcanın getirilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Tepkilerin ardından Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatın eğitim dönemine yetişmemesi nedeniyle Esad dönemindeki müfredatın uygulandığını açıklamıştı.

TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA KÜLTÜREL BAĞ VURGUSU

Türkiye'de uzun yıllar kalan Suriyelilerin iki ülkenin dilini ve kültürünü bildiğini belirten Bakan Fidan bunun ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendiren önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Türkiye ile Suriye arasında çok sayıda alanda yoğun talep bulunduğunu ifade eden Bakan Fidan, iki ülke arasındaki çalışmaların hızlandırılması için ortak planlama ve koordinasyon mekanizmasının devreye alınacağını da açıkladı.

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Suriye’de Türkçe dil muamması! Seçmeli dil kategorisinden Türkçe çıkarıldı, Fransızca getirildi
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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