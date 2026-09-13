Borsa manipülasyonuna soruşturma! Yanıltıcı paylaşımlar mercek altında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespiti amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespiti amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi. BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır." Açıklamada, paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve delillerin toplanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği belirtildi.