Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilya'dan gemi zulasında sokulacaktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Mersin'e yurtdışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 9 şüpheli yakalandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik birimlerinin yoğun mesaisi dikkat çeken bir operasyonla neticelendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına darbe vurdu.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı
Başlık ResmiFilmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

Ekiplerin koordineli çalışmasında deniz taşımacılığı yöntemi ile Brezilya'dan gelen bir gemi belirlendi.

Bunun üzerine Brezilya'dan Mersin Limanına yanaşan kuru yük gemisine yönelik operasyon yapıldı, 9 şüpheli yakalandı.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı
Başlık ResmiFilmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

GEMİ ZULASI PATLATILDI

Şüphelilerin geminin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarmak için plan yaptığının öğrenilmesi üzerine operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı
Başlık ResmiFilmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

Dalgıç polisler, geminin dış alt gövdesinin motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümündeki zulaya ulaştı. Zulada 12 ayrı pakette 350 kilogram olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan kokain ele geçirildi.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı
Başlık ResmiFilmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

Ele geçen kokainlerle ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ö.D.A.,M.D., M.S.,A.E.,Y. T.,B.B.,E.B.,E.Y. ve O.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri gibi malzemelerinde ele geçtiği operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Ankara
GÜNDEM

Ankara'da iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul
GÜNDEM

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
Ders zili çalmadan güvenlik seferberliği başladı
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
Gösterişli şov sonrası soruşturma genişletildi
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
Şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi
FİLM GİBİ OPERASYON
FİLM GİBİ OPERASYON
Brezilya'dan gemi zulasında sokulacaktı
"EN BÜYÜK ENDİŞEM..."
Gençlere ve ailelere kritik uyarılar
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
BU OKULDA HERKES İKİZ
BU OKULDA HERKES İKİZ
Aynı sırada oturuyorlar, öğretmenleri de karıştırıyor
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
Ankara detayına dikkat çektiler
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
Altın, petrol, buğday... Hangi emtia nasıl etkilendi?
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
İran'ın hedefinde Mekke İttifakı var
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
İstanbul'u bırakıp köye döndü, 5 yılda üretimi katladı
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
Bakan Tekin'den önemli mesajlar
20 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ!
20 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ!
En yakın arkadaşı öz kardeşi çıktı
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
Bankalar açıkladı, işte aylık ödeme tutarları…
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
Bağışları sadece kumara yatırmamış
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
Yapay zeka devinin CEO'sundan korkutan itiraf!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
Okul alışverişine çıkan veliler dikkat!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig maçında zehirlenme şüphesi! Başvuru sayısı 56’ya yükseldi
Maçta zehirlenme şüphesi! Sayı 56’ya yükseldi
Kaydet
Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı
Kaydet
28 yılda 48 bin kilometrenin ardından eve dönüş: Karl Bushby’nin yürüyüş hikayesi
28 yılda 48 bin kilometrenin ardından eve dönüş: Karl Bushby’nin yürüyüş hikayesi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.