Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilya'dan gemi zulasında sokulacaktı

Mersin'e yurtdışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 9 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik birimlerinin yoğun mesaisi dikkat çeken bir operasyonla neticelendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına darbe vurdu.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

Ekiplerin koordineli çalışmasında deniz taşımacılığı yöntemi ile Brezilya'dan gelen bir gemi belirlendi.

Bunun üzerine Brezilya'dan Mersin Limanına yanaşan kuru yük gemisine yönelik operasyon yapıldı, 9 şüpheli yakalandı.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

GEMİ ZULASI PATLATILDI

Şüphelilerin geminin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarmak için plan yaptığının öğrenilmesi üzerine operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

Dalgıç polisler, geminin dış alt gövdesinin motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümündeki zulaya ulaştı. Zulada 12 ayrı pakette 350 kilogram olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan kokain ele geçirildi.

Filmleri aratmayan dalgıç operasyonu! Brezilyadan gemi zulasında sokulacaktı

Ele geçen kokainlerle ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ö.D.A.,M.D., M.S.,A.E.,Y. T.,B.B.,E.B.,E.Y. ve O.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri gibi malzemelerinde ele geçtiği operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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