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Ankara'da iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 ayrı ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavga sonrasında bir soruşturma başlattı. 10 şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında, silah kullanan, araçta isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslar tek tek belirlendi.

Ankarada iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiAnkarada iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı

ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Emniyetin ulaştığı bilgilere göre olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun bir araçla kovaladığı öğrenildi. Pazar yerine önce keşfe geldiği anlaşılan BMW marka araç tespit edildi ve yakalanarak otoparka çektirildi.

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3 RUHSATSIZ SİLAH

Araçtaki 4 şüpheli şahıs saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ankarada iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiAnkarada iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı

ARAMALARI VARMIŞ

Diğer şüphelilerin adreslerinde ise yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan şahıslardan birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

Ankarada iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiAnkarada iki ayrı suç örgütüne operasyon! 3 ruhsatsız silah, 2 bin sentetik uyuşturucu hap… 8 şüpheli tutuklandı

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 10 şüpheliden H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T. olmak üzere 8'i, silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Pazar yerindeki kavga sonrası bulunan kovanlar ve silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için Kriminal'e gönderildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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