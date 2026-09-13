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Konut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor

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Konut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor

Hükûmet, son dönemde konut sektörünü hareketlendirecek düzenlemeleri art arda hayata geçirdi. İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular yarın başlarken, Yarısı Bizden kampanyasının 2027 sonuna kadar uzatılması riskli binalarda dönüşüm sürecini hızlandıran adımlar oldu. TOKİ’nin sosyal konut teslimlerini hızlandırması ve 500 bin sosyal konutta anahtar teslim takviminin açıklanmasıyla birlikte, hem konut arzının artması hem de kira piyasasında dengelenme sağlanması hedefleniyor.

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Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

Konut ve gayrimenkul sektöründe hareketliliği artıracak yeni adımlar peş peşe devreye alındı. İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut projesinin başlatılması, Yarısı Bizden kampanyasının 2027 sonuna kadar uzatılması ve riskli yapı tespit edilen binaların bürokratik engellere takılmadan dönüşüm desteğinden yararlanmasının önünün açılması, son dönemin en dikkati çeken düzenlemeleri arasında yer aldı. Aynı dönemde TOKİ de İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sosyal konut teslimlerini hızlandırırken, 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslim sürecinin 2027 Mart ayında başlayacağı duyuruldu.

Konut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor
Başlık ResmiKonut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor

PİYASA CANLANACAK

Son dönemde açıklanan düzenlemeler yalnızca yeni konut üretimini değil, mevcut yapı stokunun yenilenmesini de kapsıyor. Özellikle İstanbul’da deprem riski taşıyan binaların dönüşüm sürecinin hızlandırılmasıyla birlikte hem güvenli konut sayısının artırılması hem de piyasaya yeni konut arzı kazandırılması amaçlanıyor. Uzmanlar, bu adımların önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe yeni projelerin başlamasına da zemin hazırlayacağını belirtiyor.

Konut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor
Başlık ResmiKonut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor

VATANDAŞ NEFES ALACAK

Konut arzını artırmayı ve kira piyasasını dengelemeyi hedefleyen yeni adımlar, hem ev sahibi olmak isteyen dar gelirliyi hem de kentsel dönüşüm bekleyen milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Devlet ilk defa kiralık sosyal konut modeliyle doğrudan kira piyasasına girerken, dönüşüm projelerinde TOKİ ve Emlak Konut’un daha aktif rol üstleneceği yeni model de devreye alındı. Sektör temsilcileri, son bir ay içinde açıklanan bu düzenlemelerin inşaat sektörüne moral verdiğini, dönüşüm projelerini hızlandıracağını ve özellikle İstanbul’da konut arzına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyor. Artan konut üretiminin zamanla kiralık konut piyasasında rekabeti artırması ve yüksek kira artışlarının önüne geçilmesine katkı sunması bekleniyor.

Konut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor
Başlık ResmiKonut sektörüne can suyu olacak adımlar atılıyor! Başvurular yarın başlıyor

MOBİLYACIDAN NAKLİYECİYE…

Tüm sektörlere etki edecek

Devletin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut, yalnızca kiracılara nefes aldıracak bir uygulama değil, gayrimenkul piyasasının tamamına yayılan bir hareketlilik oluşturabilir. Piyasa kiralarının altında tutulacak konutlar, özel kiralık evlere olan talebi azaltarak özellikle aynı bölgelerdeki kira fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, kiracının emlakçı komisyonu ve benzeri aracılık maliyetlerinden de kurtulmasını sağlayacak. Böylece vatandaşın aylık kira yükünün yanı sıra eve girişte karşılaştığı peşin ödeme maliyetleri de azalacak. Öte yandan yeni kiracıların taşınması, konut piyasasının çevresinde faaliyet gösteren perdeci, mobilyacı, beyaz eşya satıcısı, halıcı, dekorasyon firması ve nakliyeciler başta olmak üzere çok sayıda sektörde yeni bir talep oluşturacak. Taşınma süreciyle birlikte boya, tadilat, temizlik ve küçük ev aletleri gibi alanlarda da ekonomik hareketlilik yaşanması öngörülüyor. Sosyal konut hamlesinin etkisinin yalnızca 15 bin haneyle sınırlı kalmayıp, kira piyasasından ev eşyasına kadar geniş bir ekonomik zinciri hareketlendirmesi bekleniyor.

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