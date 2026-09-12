Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Ligde henüz puanla tanışamayan Konyaspor ise ilk puanlarını almayı hedefliyor. Mücadelenin önemli dakikalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Hüseyin Çimşir'in çalıştırdığı Trabzonspor, Süper Lig'in beşinci haftasında İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor.

MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR

KONYASPOR 0-0 TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Rayyan, Adil, Masuaku, Jevtovic, Melih, Toth, Deniz, Gonçalves, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.

KARADENİZ EKİBİ 7 PUANDA

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR İLE KONYASPOR 51. RANDEVUDA

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, bugün Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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