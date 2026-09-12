2 aile aynı acı kahroldu! Küçücük çocuklar canlarından oldu

İki ayrı kentte iki aile aynı acıyla yıkıldı. Siirt'te 10 yaşındaki Meryem Yeter, Muş'ta ise 13 yaşındaki İsmail Ayhan suya girdikten sonra hayatını kaybetti. Küçük çocukların ölümü geride gözyaşı ve büyük bir acı bıraktı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyü Göztepe mezrasında tarımsal amaçlı kullanılan havuza giren kardeşler Meryem Yeter (10) ve Mehmet Şirin Yeter (11), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Aileleri tarafından sudan çıkarılan iki kardeş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK MERYEM KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Meryem Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan Mehmet Şirin Yeter'in ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖLETTE KAYBOLDU

Bir kahreden haber de Muş'tan geldi. Eğirmeç köyü kırsalındaki gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan da bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Gölette başlatılan arama çalışmalarında Ayhan'a ulaşıldı.

İSMAİL DE HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan Ayhan'a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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