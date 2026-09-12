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Dünya

Uydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı

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Uydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından çevre felaketi riski büyüyor. Uydu görüntülerine göre İran kıyıları yakınındaki petrol tabakası bir günde yaklaşık iki katına çıkarak 400 kilometrekareye ulaştı.

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İran'daki savaşın en kritik noktalarından Hürmüz Boğazı'nda bu kez petrol sızıntısı alarmı verildi. Alman basını, ABD saldırılarının ardından İran kıyıları yakınlarında geniş bir alana yayılan petrol izlerinin uydu görüntülerine yansıdığını yazdı.

Der Spiegel'in Copernicus Sentinel-2 uydu görüntülerinden yaptığı değerlendirmeye göre Hürmüz Boğazı'nın doğusunda denize yayılan petrol tabakası büyümeye devam ediyor.

Uydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı
Başlık ResmiUydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı

PETROL TABAKASI BİR GÜNDE İKİ KATINA ÇIKTI

9 Eylül'de petrolün etkilediği deniz alan yaklaşık 200 kilometrekareydi. Bir gün sonra ise bu alan yaklaşık 400 kilometrekareye ulaştı.

Petrolün henüz açık denizde sürüklendiği, ancak kıyıya ulaşması halinde bölgedeki hassas ekosistemleri tehdit edebileceği ifade edildi.

Uydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı
Başlık ResmiUydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı

ABD'NİN VURDUĞU TANKERDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Sızıntının kaynağına ilişkin dikkatler, ABD'nin saldırdığı "Riesco" isimli ham petrol tankerine çevrildi.

Zimbabve bayrağı taşıyan 240 metre uzunluğundaki tankerin son konum sinyalinin, petrol sızıntısının görüldüğü bölgenin yakınlarından geldiği belirtildi. Gemiden daha sonra yeni bir konum sinyali alınmadı.

Uydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı
Başlık ResmiUydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı

Greenpeace'e göre sızıntı 8 Eylül akşamı veya gecesi başlamış olabilir. Aynı saatlerde bölgede ısı izleri de tespit edildi.

ABD Merkez Komutanlığı ise Riesco'nun İran Devrim Muhafızları ile doğrudan bağlantılı olduğunu iddia etmişti. ABD ordusu, Riesco dahil beş petrol tankerini salı günü hedef aldığını açıklamıştı.

Uydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı
Başlık ResmiUydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı

KIYIYA ULAŞIRSA TEHLİKE BÜYÜYECEK

Petrol tabakasının hareket ettiği bölgede önemli doğal alanlar bulunuyor. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafındaki Rud-e Gaz ve Rud-e Hara sulak alanları yaklaşık 150 kilometrekarelik mangrov alanına ev sahipliği yapıyor.

Balıklar, deniz kaplumbağaları, su yılanları ve göçmen kuşların bulunduğu bölgenin petrol kirliliğinden etkilenebileceği belirtiliyor.

Sızıntının boğazın Umman tarafına ulaşması halinde ise bin kilometrekareden büyük Musandam Doğa Koruma Alanı'nın etkilenme riski bulunuyor. Bölgedeki mercan resifleri ve deniz canlıları da tehdit altında.

HÜRMÜZ'DE 200'DEN FAZLA TANKER BEKLİYOR

Der Spiegel'in hesaplamasına göre cuma günü Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 50 tanker seyir halinde veya demirlemiş durumdaydı. 200'den fazla tanker ise boğazın giriş ve çıkış noktalarında bekliyordu.

Bu gemilerin önemli bir bölümünün ham petrol veya petrol ürünleri taşıdığı, bazı tankerlerde ise amonyak gibi kimyasal maddelerin bulunduğu ifade edildi.

SAVAŞLA BİRLİKTE PETROL SIZINTILARI ARTTI

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nde çatışmaların başlamasından bu yana tankerlerin hedef alınması nedeniyle birçok petrol sızıntısı meydana geldi.

Güney Florida Üniversitesi araştırmacılarının NASA uydu verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre, Mart 2026'da Basra Körfezi'nde petrol sızıntılarının kapladığı alan bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dört katına çıktı.

Son sızıntının kaynağının Riesco olduğu henüz kesinleşmese de, petrol tabakasının bir gün içinde yaklaşık iki katına çıkması Hürmüz Boğazı'ndaki çevre tehdidini daha da büyüttü.

Uydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı
Başlık ResmiUydu görüntülerinde korkutan tablo! Bir günde iki katına çıktı, 400 kilometrekareye yayıldı

SUUDİ ARABİSTAN'DA DA PETROL HATTI VURULDU

Hürmüz'deki petrol sızıntısının büyüdüğü sırada Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı da saldırıların hedefinde. Arap Yarımadası boyunca yaklaşık 1.200 kilometre uzanan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Riyad ve Medine bölgelerinde İHA saldırısına uğradı.

Uydu görüntülerinde Medine'nin güneyindeki boru hattından yükselen yoğun siyah duman uzaydan görüntülendi. Suudi Arabistan, saldırının ardından hattı tedbir amacıyla geçici olarak kapattı.

Gemi takip şirketleri ve analistlerin verilerine göre söz konusu hat son aylarda günde 4 ila 5 milyon varil petrol taşıyordu. Bu miktar küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4 ila 5'ine karşılık geliyor.

Doğu-Batı hattının önemi, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin savaş nedeniyle aksamasıyla daha da arttı. Hat, Suudi petrolünün Hürmüz'e bağımlı kalmadan Kızıldeniz'e taşınmasını sağlayan önemli alternatif güzergahlardan biri olarak kullanılıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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