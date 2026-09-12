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BUSKİ su kesintisi programı! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?

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BUSKİ su kesintisi programı! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?

BUSKİ su kesintisi 12-13-14 Eylül programı, Bursa'da hafta sonu ve pazartesi günü su kesintisinden etkilenebilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. BUSKİ'nin güncel duyurularıyla birlikte kesintilerin uygulanacağı ilçe ve mahalleler ile suların geleceği saatler yakından takip ediliyor.

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Bursa'da planlı çalışmalar ve arızalar nedeniyle su kesintisi duyuruları güncellenmeye devam ediyor. Özellikle Nilüfer başta olmak üzere bazı bölgelerde açıklanan çalışma programı sonrası "Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?" ve "Sular ne zaman gelecek?" aramaları hız kazandı. BUSKİ'nin yayımladığı son bilgilerde 14 Eylül için de planlı kesinti bulunuyor.

BUSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

NİLÜFER

ÇAMLICA: Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/09/2026 16:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/09/2026 19:45

Kesim Tarihi: 12/09/2026 16:45

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C1_B01 Alt Bölgesinde Bulunan, Çamlıca Mahallesi Kavakdere Cadde ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.09.2026 Tarihinde 16:45 ile 19:45 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

KONAKLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 14/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Konaklı, İrfaniye Mahalleleri ve civarında, 14/09/2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ su kesintisi programı! Bursada su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiBUSKİ su kesintisi programı! Bursada su kesintisi ne zaman bitecek?

BURSA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

OSMANGAZİ

BAĞLARBAŞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/09/2026 17:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/09/2026 18:10

Kesim Tarihi: 12/09/2026 17:10

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_B42 Alt Bölgesinde Bulunan, Bağlarbaşı Mahallesi Fesleğen Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.09.2026 Tarihinde 17:10 ile 18:10 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

KİREMİTÇİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/09/2026 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/09/2026 12:45

Kesim Tarihi: 12/09/2026 10:45

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Kiremitçi Mahallesi 1.Menteş Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 12.09.2026 Tarihinde 10:45 ile 12:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

BUSKİ su kesintisi programı! Bursada su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiBUSKİ su kesintisi programı! Bursada su kesintisi ne zaman bitecek?

YILDIRIM

DUAÇINARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/09/2026 10:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/09/2026 11:50

Kesim Tarihi: 06/09/2026 10:50

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D14 Alt Bölgesinde Bulunan, Duaçınarı Mahallesi Emir Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.09.2026 Tarihinde 10:50 ile 11:50 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

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Editör : İREM ÖZCAN
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