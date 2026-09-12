ABD Başkanı Trump, İran'daki savaşın "çok yakında" sona ereceğini ve çatışmaların bitmesiyle petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi.

İrlanda'ya iki günlük ziyaret için giden ABD Başkanı Trump, Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı Connolly ve Başbakan Martin ile bir araya geldi. Resmi temasları sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Trump, İran'daki savaştan Suudi Arabistan'a, petrol fiyatlarından Çin ve Gazze'ye kadar birçok konuda peş peşe mesajlar verdi.

İran'daki savaşın "çok yakında" sona ereceğini ve bunun ara seçimlerin hemen ardından gerçekleşebileceğini söyleyen Trump, Suudi Arabistan'daki gelişmeler için "Her şey yoluna girecek" dedi. Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırıdan İran'ın "muhtemelen sorumlu" olduğunu ileri süren Trump, Husilerin de ABD'ye ulaşarak savaşmak istemediklerini söylediğini açıkladı.

Trump petrol fiyatları için tarih vermeden adres gösterdi! Önemli ölçüde düşecek

İRAN'DAKİ SAVAŞ İÇİN ZAMAN VERDİ

İran'daki savaşın ne zaman sona ereceği sorulan Trump, çatışmaların uzun sürmeyeceğine değindi.

İran'ın ara seçimleri zorlaştırmak amacıyla direndiğini ileri süren Trump şöyle konuştu:

"Bence çok yakında, muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra. Onlar, seçimleri daha karmaşık hale getirmek için mümkün olduğunca uzun süre direnmeye çalışıyorlar.

Trump İran için süre verdi, petrol için adres gösterdi! Önemli ölçüde düşecek

"HÜRMÜZ'Ü KONTROL EDİYORUZ"

Hürmuz Boğazı'nı çok güçlü bir şekilde kontrol ediyoruz. Kimsenin böyle olacağını beklemediğini söyleyebilirim. Ortalama olarak, günde 25 tekneyi etkisiz hale getiriyoruz."

Trump İran için süre verdi, petrol için adres gösterdi! Önemli ölçüde düşecek

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN "HER ŞEY HARİKA OLACAK"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD'nin nasıl bir adım atacağı sorulan Trump, ayrıntı vermeden şu cevabı verdi:

"Her şey yoluna girecek, her şey harika olacak."

PETROL BORU HATTI SALDIRISINDA İRAN'I İŞARET ETTİ

Trump'a İran'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırıdan sorumlu olup olmadığı da soruldu. Trump, "Bence evet, muhtemelen sorumlular." şeklinde cevap verdi.

Trump İran için süre verdi, petrol için adres gösterdi! Önemli ölçüde düşecek

"HUSİLER BİZİMLE SAVAŞMAK İSTEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Yemen'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Trump, Husilerin ABD tarafıyla temasa geçtiğini söyledi:

"Husi militanlar bize ulaştı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bize, bizim onları hedef almamızı istemediklerini bildirdiler. Çoğu geminin geçişine izin veriyorlar."

GAZZE İÇİN "BARIŞIN SAĞLANMASINA YARDIMCI OLDUK"

Gazze'deki gelişmeler ve ABD'ye yönelik suçlamalar sorulan Trump, Washington yönetiminin bölgedeki gerilimi azalttığını savundu:

"Biz Gazze'deki gerilimi azalttık. Şu anda Gazze'de çok az şey yaşanıyor. Biz Gazze'de barışın sağlanmasına yardımcı olduk. Eğer Gazze'ye bakarsanız, şu anda Gazze'de birçok olumlu gelişme yaşanıyor. Bu gerçekten çok etkileyici. Bence harika bir iş başardık."

Trump petrol fiyatları için tarih vermeden adres gösterdi! Önemli ölçüde düşecek

"İRLANDA'NIN BİRLEŞMİŞ HALİNİ GÖRMEK İSTERİM"

İki günlük resmi ziyaret için Dublin Havalimanı'na inen Trump, İrlanda'nın birleşmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

"İrlanda'nın birleşmiş halini görmek benim için çok güzel olurdu. Bu, bir gün gerçekleşecek. Bence bu harika bir şey olurdu. Nasıl kötü olabilir ki?"

Trump, ziyaretine karşı düzenleneceği belirtilen protestoların sorulması üzerine ise "Protesto olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir protesto görmedim" dedi.

Trump İran için süre verdi, petrol için adres gösterdi! Önemli ölçüde düşecek

KANADA İLE YAKIN ZAMANDA ANLAŞMA MESAJI

Trump, Kanada ile yürütülen temaslara ilişkin de yakın zamanda anlaşma sağlanabileceğinin sinyalini verdi:

"Kanada bir anlaşma yapmak istiyor. Muhtemelen Kanada ile yakın zamanda bir anlaşma yapacaksınız."

"ÇİN BURADA FABRİKA AÇARSA RAZI OLURUM"

Çin menşeli otomobillerin ABD pazarına girişine ilişkin iddiaları reddeden Trump, Çin'den ithal edilen otomobillere yüksek gümrük vergileri uyguladığını söyledi. Çinli şirketlerin doğrudan ABD'de üretim yapmasına ise farklı yaklaşacağını belirten Trump şöyle konuştu:

"Çin gelip burada arabalarını üretmek için bir fabrika açmak istese benim için sorun olmazdı. Japonya da böyle yapıyor. Ancak bizim insanlarımızı işe alıyorlar. En önemli şey, bizim insanlarımızı işe almaları."

Çinli otomobillerin doğrudan ABD'ye getirilmesine izin vermeyeceğini aktaran Trump, aksi halde Amerikan otomotiv sektörünün zarar göreceğini ileri sürdü.

"ÇİN İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Başkan Xi ile ilişkilerine de değinen Trump, iki ülke arasındaki rekabete rağmen Pekin yönetimiyle mevcut ilişkileri olumlu değerlendirdi:

"İnsanlar onun bizi gözetlediğini söylüyor ama biz de onu gözetliyoruz. Biz de bu işte iyiyiz. İyi anlaşıyoruz. Aramızda çok iyi bir ilişki var. İyi anlaşmamız iyi bir şey. Şu anda Çin ile iyi ilişkilerimiz var."

"YAPAY ZEKADA ÇİN'E KARŞI KAZANIYORUZ"

ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışına ilişkin iddialı ifadeler kullanan Trump, bu teknolojinin küresel rekabet açısından taşıdığı öneme işaret etti:

"Çin'le rekabet ediyoruz. Bildiğiniz gibi kazanıyoruz. Yapay zeka konusunda Çin'e karşı kazanıyoruz. Bir söz vardır, 'Yapay zekayı kazanan her şeyi kazanır.' O kadar büyük bir konu."

Trump, yapay zekanın internetten ve hatta sanayi devriminden daha büyük bir dönüşüm oluşturabileceğini savundu.

"KAYBEDERSEM..."

Ara seçimler ve İran'daki savaş hakkında konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesi ihtimali üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı:

"Bence birçok kişi, kaybedersek benim çok daha fazla kızacağımı ve işi halledeceğimi düşünüyor. Bu da bunu yapmanın başka bir yolu."

SUUDİ ARABİSTAN SORUSUNA "MERAK ETMEYİN" CEVABI

Trump'a Suudi Arabistan ve boğazdaki son gelişmelerden endişe duyup duymadığı da soruldu. Trump kısa bir cevap verdi:

"Her şey yoluna girecek, merak etmeyin."

PETROL FİYATLARI İÇİN KUZEY DENİZİ'Nİ İŞARET ETTİ

İrlanda'da savaş öncesine kıyasla kalorifer yakıtı fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu hatırlatılan Trump, enerji fiyatlarının düşeceğini savundu:

"Kuzey Denizi'ndeki petrol yatakları açıldığında fiyatlarınız önemli ölçüde düşecek."

"ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILIN PETROLÜ"

Trump, yapay zeka veri merkezlerine ilişkin tartışmalara da değindi. Büyük teknoloji şirketlerinin kendi enerji tesislerini kurduğunu söyleyen Trump, yapay zeka yatırımlarının engellenmemesi gerektiğini savundu.

"Kendi elektrik santrallerini kuruyorlar. Su ihtiyaçlarını kendileri karşılıyorlar, her şeyi kendileri yapıyorlar. Koruyucu önlemleri doğru yerlere koyun. Ama altın kazı öldürmek istemezsiniz. Bu, birçok açıdan önümüzdeki 50 yılın petrolüdür."

İNGİLİZ BASINI YAZDI: ABD'DEN YENİ HÜRMÜZ TAKTİĞİ

İngiliz basınına göre ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere sağlanan askeri korumada değişikliğe gitti. Financial Times'ın yayımladığı belgelere göre, tankerlerin ABD askeri koruması altında geçiş yapabileceği zaman dilimleri günde ikiye indirildi.

Daha önce gemilere, gece saatleri de dahil olmak üzere daha geniş geçiş aralıkları sunulurken yeni uygulamayla tanker sahiplerinin ABD Donanması'nın koordinasyon merkezine önceden başvurarak önerilen geçiş saatini ve rotayı öğrenmesi gerekiyor.

Financial Times, değişikliğin İran'ın gemilere yönelik saldırılarının artmasının ardından eylül ayının başında yapıldığını yazdı. ABD ordusunun gemilere gönderdiği elektronik mesajda, önerilen geçiş saatlerinin güne göre değişebileceği ancak ticari gemilerin bu saatlere uyma zorunluluğunun bulunmadığı ifade edildi.

Ticari bir geminin Hürmüz Boğazı'nı düşük veya orta hızda geçmesinin yaklaşık 7 saat sürdüğü kaydedildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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