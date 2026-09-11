Şampiyonlar Ligi'nde sıralama belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası, 4 maçla sona erdi. İngiliz devi Manchester United, evinde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-0 mağlup etti. Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 5-0'lık skorla yendi. Bu sonuçların ardından son şampiyon Paris Saint-Germain, 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle ilk haftayı averajla lider tamamladı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralamaları da netleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

MANCHESTER FARKLI KAZANDI

İngiltere ekibi Manchester United, evinde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleriyle 4-0 yendi.

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BAYERN EZİP GEÇTİ

Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonse Davies ve Michael Olise'nin (2) attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Konuk ekipte Luras Björtuft, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bayern Münih

COMO GALİBİYETLE BAŞLADI

İtalya'nın Como takımı, Almanya ekibi Leipzig'i ağırladığı maçı, Martin Baturina, Anastasios Douvikas, Assane Diao ve Maximo Perrone'nin golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin golü, Andrija Maksimovic'ten geldi.

Fransa ekibi Lens ise Fenerbahçe'nin rakiplerinden Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen Abdallah Dipo Sima, Florian Thauvin ve Ruben Aguilar'ın golleriyle 3-1'lik skorla geçti. Mikulas Konecny'nin kırmızı kart gördüğü ev sahibi takımda Danijel Sturm'un golleri puan için yeterli olmadı.

Ligde ikinci hafta maçları, 13-14 Ekim'de oynanacak.

Manchester United

PSG İLK HAFTAYI ZİRVEDE BİTİRDİ

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle kapattığı ilk haftayı averajla lider tamamladı.

İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Bayern Münih, Barcelona, Manchester United, Como, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Lens, Real Betis, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal ve AEK, PSG'nin ardından sıralandı.

PSG - Slovan Bratislava

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN SIRALAMALARI

Portekiz'deki maçta Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, haftayı 29. sırada tamamladı. İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise 17. sırada bitirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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