CUPRA Türkiye'nin Eylül 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın sportif SUV ve hatchback modelleri Formentor, Terramar ve Leon'un yeni fiyatları otomobil almayı planlayan tüketicilerin gündeminde. İşte CUPRA Eylül 2026 fiyatları ve modellerin güncel satış rakamları...

Sportif tasarımı, performans odaklı modelleri ve Volkswagen Grubu altyapısıyla Türkiye'de dikkat çeken CUPRA, Eylül 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini yayımladı. Markanın Türkiye ürün gamında Formentor, Terramar ve Leon gibi modeller öne çıkarken, özellikle SUV modellerine yönelik yoğun ilgi fiyat listesinin daha da yakından takip edilmesine neden oluyor.

Peki CUPRA Formentor, Terramar ve Leon Eylül 2026'da kaç TL oldu? CUPRA'nın en ucuz modeli hangisi ve hangi model ne kadar zamlandı? İşte CUPRA Türkiye'nin Eylül 2026 güncel fiyat listesi...

CUPRA Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı! Tüm modellerine zam yapıldı

CUPRA FORMENTOR EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse mHEV 2.860.000 TL Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme mHEV 3.400.000 TL Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line mHEV 3.775.000 TL

CUPRA TERRAMAR EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

CUPRA Terramar Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse mHEV 3.470.000 TL Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme mHEV 4.280.000 TL Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line mHEV 4.700.000 TL

CUPRA Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı! Tüm modellerine zam yapıldı

CUPRA LEON FİYAT LİSTESİ

CUPRA Leon Yakıt Anahtar Teslim Fiyatı Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse mHEV 2.755.000 TL

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