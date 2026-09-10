CUPRA Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı! Tüm modellerine zam yapıldı
CUPRA Türkiye'nin Eylül 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın sportif SUV ve hatchback modelleri Formentor, Terramar ve Leon'un yeni fiyatları otomobil almayı planlayan tüketicilerin gündeminde. İşte CUPRA Eylül 2026 fiyatları ve modellerin güncel satış rakamları...
Sportif tasarımı, performans odaklı modelleri ve Volkswagen Grubu altyapısıyla Türkiye'de dikkat çeken CUPRA, Eylül 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini yayımladı. Markanın Türkiye ürün gamında Formentor, Terramar ve Leon gibi modeller öne çıkarken, özellikle SUV modellerine yönelik yoğun ilgi fiyat listesinin daha da yakından takip edilmesine neden oluyor.
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Peki CUPRA Formentor, Terramar ve Leon Eylül 2026'da kaç TL oldu? CUPRA'nın en ucuz modeli hangisi ve hangi model ne kadar zamlandı? İşte CUPRA Türkiye'nin Eylül 2026 güncel fiyat listesi...
CUPRA FORMENTOR EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ
|Model
|Yakıt
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|mHEV
|2.860.000 TL
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|mHEV
|3.400.000 TL
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|mHEV
|3.775.000 TL
CUPRA TERRAMAR EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ
|CUPRA Terramar
|Yakıt
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|mHEV
|3.470.000 TL
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|mHEV
|4.280.000 TL
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|mHEV
|4.700.000 TL
CUPRA LEON FİYAT LİSTESİ
|CUPRA Leon
|Yakıt
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|mHEV
|2.755.000 TL