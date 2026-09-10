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Ekonomi

Fiyatlar belli oldu! İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler ve başvuru şartları

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Fiyatlar belli oldu! İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler ve başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da vatandaşın hizmetine sunulacak olan 15 bin kiralık sosyal konutlarla ilgili detayları açıkladı. Konutların yapılacağı ilçeleri ve kiralarını açıklayan Bakan Kurum, kiraların 10 bin TL'den başlayacağını duyurdu. İşte kiralık konutlarla ilgili tüm detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak kiralık sosyal konutların detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, konutların hangi ilçelerde yapılacağını, kira fiyatlarını ve şartları açıkladı.

HAK SAHİPLERİ KURAYLA BELİRLENECEK

Konutların 3 yıllığına kiralanacağını belirten Bakan Kurum, "3 yıl sonra yeni hak sahipleri de kurayla belirlenecek" dedi.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

15 bin kiralık konutun 10 ilçede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Kurum, kiraların piyasa rayiçlerinin çok altında tutulacağını söyledi. Başvurular 14 Eylül’de başlayacak, ilk 1.071 konut ekimde teslim edilecek.

KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

Bakan Kurum, İstanbul’daki kiralık konutlarda fiyatların piyasa rayiçlerinin çok altında olacağını belirtti. Buna göre kira bedelleri konut büyüklüğüne göre şöyle olacak:

  • 1+1: 10 bin TL
  • 2+1: 12 bin TL
  • 3+1: 15 bin TL
  • 4+1: 18 bin TL’den başlayan fiyatlarla kiraya verilecek

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK

Kiralık konutların 4 bölgede yapılacağını belirten Bakan Kurum, bu bölgeleri şöyle sıraladı:

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar
2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal
3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören
4. Grup: Arnavutköy

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kiralık konutlardan faydalanmak isteyenlerin şu şartları karşılaması gerekiyor:

  • 18 yaşını tamamlamış ve evli olması,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Aylık hane gelirinin 100 bin TL'nin altında olması,
  • En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmesi,
  • Üzerine kayıtlı konut bulunmaması.
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