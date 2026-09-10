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Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık aranın ardından yeniden lig aşamasında sahneye çıkıyor. Sarı-lacivertli temsilcinin organizasyondaki ilk rakibi İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma olacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, taraftarının önünde kazanarak Devler Ligi macerasına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe-Roma maçı canlı yayın bilgileri..

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Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir sorularının cevapları netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri açıklanırken gözler büyük karşılaşmaya çevrildi.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için yayın adresi ise Tabii olacak. Karşılaşmanın radyo yayını da TRT Radyo 1 üzerinden gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE ROMA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Roma maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda Tabii platformundan da izlenebilecek.

Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Chobani Stadı'nda yapılacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

Karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Juan Martinez Munuera dördüncü hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda ise Cesar Soto Grado bulunurken, Valentin Gomez VAR yardımcısı olacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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