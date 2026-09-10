Fenerbahçe - Roma maçı öncesi karaborsa operasyonu! 5 kişi gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları ile ilgili yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından bu akşam Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışının engellemesine yönelik çalışma yaptı.
Fenerbahçe maçında karaborsa operasyonu! Biletleri iki katından pahalıya satmaya çalıştılar
5 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda karaborsa bilet satışı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda yapılan ev aramalarında ise pek çok dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam etmekte olduğu bildirildi.