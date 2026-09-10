Vekil kapma rekabeti kızıştı! CHP ile Yeni Parti'de transfer savaşı

Hem CHP hem de Yeni Parti, karşı taraftan ayrılacak bazı milletvekillerinin kendi saflarına katılabileceğini öne sürdü.

CHP ile Yeni Parti arasındaki kızışan siyasi rekabet, şimdi de milletvekilleri üzerinden devam ediyor. Yeni Parti kurmayları, CHP’nin kongre sürecinde bazı milletvekillerinin kendi safl arına katılabileceğini öne sürüyor. Yeni Parti cephesi, özellikle CHP içerisindeki kongre sürecinin parti içindeki siyasi dengeleri değiştirebileceği ve bazı milletvekillerinin tercih yapabileceği görüşünü dile getiriyor.

CHP kurmayları ise Yeni Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin yeniden partiye dönmek için nabız yokladığını iddia ediyor. CHP kaynakları, bazı isimlerin doğrudan değil, aracılar üzerinden parti yönetimine mesaj göndererek geri dönüş konusunda zemin aradığını belirtiyor.

YAVAŞ’TAN MESAFELİ KUTLAMA

Bu arada, CHP’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumu da konuşulmaya devam ediyor. CHP ile Yeni Parti arasında herhangi bir tercihte bulunmayan ve iki tarafa karşı da mesafeli bir tutum sergileyen Yavaş, CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Genel Merkez’de düzenlenen resepsiyona katılmadı. Yavaş, CHP yönetiminin gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretinde de yer almadı. Yavaş, buna karşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ancak mesajında “partimiz” ifadesine yer vermemesi dikkat çekti. Yavaş’ın bu tutumu, CHP içerisinde “hangi tarafta duracağı” yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

CHP’de gündemin bir diğer önemli başlığını ise Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) yapılması beklenen değişiklik oluşturuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mutlak butlan kararının ardından oluşturduğu MYK’da kapsamlı bir revizyona gitmesi ve 17 kişiye düşen yönetim kadrosunu daha da küçülterek daha dar ve etkin bir yapı oluşturması bekleniyor.

'ÖNEMLİ KATILIMLAR OLACAK'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin kuruluş yıl dönümünde Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuştu. Anıtkabir’deki yoğun katılıma dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP tabanında yeniden güçlü bir hareketlilik olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, ilginin ilerleyen süreçte daha da artacağını ifade ederek “Siyasette çok yeni gelişmeler yaşanacak. Önümüzdeki günlerde önemli katılımlar olacak. Partimiz daha da büyüyecek” dedi.

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