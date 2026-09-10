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Dünya

İsrail-İngiltere hattında gerilim tırmanıyor! Yeni yaptırımlar yolda: Netanyahu'nun E1 ısrarı yeni cephe açtı

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İsrail-İngiltere hattında gerilim tırmanıyor! Yeni yaptırımlar yolda: Netanyahu'nun E1 ısrarı yeni cephe açtı

Netanyahu hükûmetinin Batı Şeria’daki kritik E1 bölgesine yeni yasa dışı yerleşim planı, tepkileri tırmandırdı. 12 ülkenin yerleşimcilere kısıtlama getirmesi ve Trump’ın İngiltere’nin hamlesine sessiz kalması, ABD ve AB üzerinde İsrail’e yönelik yaptırım baskısını artırdı.

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İngiltere ve 11 ülkenin, Batı Şeria’daki İsrailli işgalcilere yönelik yaptırım kararlarının yankıları sürüyor. Filistin’den memnuniyet mesajları gelirken İsrail, yaptırımlarda başı çeken İngiltere’ye karşı misilleme niteliğinde adımlar atmayı sürdürüyor. Ramallah’taki İngiliz diplomatlara 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan İsrail’e tepki gösteren İngiltere ise geri adım atmayarak sert söylemlerini sürdürdü.

‘GEÇ KALDIK’ İTİRAFI

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere’nin Gazze’deki duruma cevap vermekte geç kaldığını ve yeterli tepkiyi veremediğini belirterek “Bu korkunç acı devam ederken ve bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olan iki devletli çözüm vizyonu saldırı altındayken öylece durup bekleyemem” açıklamasında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband de “Biz ve müttefiklerimiz, iki devletli çözümün bu şekilde yok edilmesi karşısında öylece durup pasif ve çaresiz kalabileceğimizi düşünmedik” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Başlık Resmiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ORTAK TAVIR

Bu söylemler Avrupa’daki birçok isme de cesaret verirken peş peşe açıklamalar geldi. Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçikalı üyesi Marc Botenga, kararın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek Komisyonu bu konuda somut adım atmaya çağırdı. Botenga “Bu ticaretin onlarca yıl önce yasaklanmış olması gerekirdi. Ursula von der Leyen, aylar önce bu sorunu ele almaya yönelik seçenekleri Avrupa düzeyinde sunma sözü vermişti. Ne var ki henüz bunu yapmadı” dedi.

AP’nin İtalyan üyesi Della Valle ise İsrail’e karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyleyerek “Biz bunun gecikmiş bir adım olduğunu düşünüyoruz. Özellikle İsrail’e karşı daha kısıtlayıcı tedbirler alınmalı. Örneğin AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşması askıya alınabilir. Bazı ülkelerin İsrail’e yaptırım uygulamaya karar vermesi ise ilk adımdır” diye konuştu

ABD KARŞI ÇIKMADI

Batılı ülkelerin bu hamlesi, Netanyahu hükûmetinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan kritik E1 bölgesinde, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yeni bir yasa dışı yerleşim inşa etme planına karşı bir misilleme niteliği de taşıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’yı fi ziken birbirinden ayırarak gelecekte kurulacak Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü imkânsız hâle getirecek E1 projesine, ABD’de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler geçmişten bu yana karşı çıkıyordu. Bununla birlikte Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’yı fiilen ikiye bölecek “E1 Projesi”ni Eylül 2025’te, Trump’ın görevde olduğu dönemde onaylamıştı. Aynı Trump’ın, 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria’da gasbedilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump ile görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Görüşmeye hâkim iki kaynak, Trump’ın herhangi bir itirazda bulunmadığını ve Burnham’dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediğini kaydetti.

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“AYNI ADIMLAR ATILSIN”

Öte yandan ABD’li bazı Kongre üyeleri de Washington’ın aynı adımı atmasını istedi. Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, yaptığı paylaşımda “İngiltere’nin yerleşim yerlerine yaptırımlar ve ticaret yasağı uygulama kararı, doğru yönde atılmış bir adımdır” ifadesini kullandı. Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini “şiddet ve terör yoluyla gerçekleştirilen çirkin bir toprak gaspı” olarak nitelendiren Castro “Barışı sağlamaya ciddiyetle yaklaşan her Amerikan Başkanı da aynısını yapmalıdır” mesajını verdi.

İsrail-İngiltere hattında gerilim tırmanıyor! Yeni yaptırımlar yolda: Netanyahunun E1 ısrarı yeni cephe açtı
Başlık Resmiİsrail-İngiltere hattında gerilim tırmanıyor! Yeni yaptırımlar yolda: Netanyahunun E1 ısrarı yeni cephe açtı

SEÇİM YAKLAŞTI BAHANELER ARTTI

İsrail hükûmeti, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere kısa bir süre kala Filistin topraklarını gasbederek kurduğu yerleşim faaliyetlerini artırıyor. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim kurmak amacıyla 1.665 dönümlük araziyi daha gasbetti. Öte yandan İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan beldesinde Reşak ailesine ait evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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