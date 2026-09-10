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Spor

Beşiktaş, Vlahovic için gardını alıyor: Hele bir ceza çıksın!

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Beşiktaş, Vlahovic için gardını alıyor: Hele bir ceza çıksın!

Beşiktaşlı golcü Dusan Vlahovic, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilirken siyah beyazlılar çıkacak sonuca göre atacağı adımları hazırladı.

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TÜRKİYE GAZETESİ

Kara Kartal’da Dusan Vlahovic seferberliği var. Kadıköy’de oynanan derbi maçındaki olaylar nedeniyle PFDK’ya sevkler gerçekleşirken, Sırp golcü Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında “hakaret” gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi. Beşiktaş Kulübü, resmî sitesinden bu duruma tepki gösteren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, TFF ve kurullarının siyah-beyazlılara karşı hasmane tutumunun devam ettiği vurgulandı. Peki şimdi ne olacak? Yönetim, PFDK kararını bekleyecek ve çıkacak sonuca göre atacağı adımları hazırladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş
Başlık ResmiFenerbahçe - Beşiktaş

EN TEPEYE GİDEBİLİR

Vlahovic’e ceza verilmesi durumunda karara itiraz edilecek ve savunma sunulacak. Bu süreçte çifte standart vurgusu ön plana çıkarılacak. Maçta tahrikte bulunan asıl oyuncunun F.Bahçeli Skriniar olduğu belirtilerek, yayıncı kuruluşun da görüntülerdeki yanlı tutumuna dikkat çekilecek. Geçtiğimiz günlerde TFF’yi ziyaret eden başkan Serdal Adalı, MHK ve hakemlerin yönetimlerine bir de disiplin kurullarının eklenmesinin ardından yeni bir yol haritası belirleyecek. Yaşanan gelişmelerin Cumhurbaşkanı’na kadar taşınabileceği ifade ediliyor.

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