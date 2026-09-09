Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

ÖZEL | Marko Milinkovic: "Vlahovic, Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşır" | "Fenerbahçe’ye attığım golü unutamıyorum"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ÖZEL | Marko Milinkovic:

Ülkemizde bir dönem Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Giresunspor formalarıyla mücadele eden Sırp eski yıldız Marko Milinkovic, kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Milinkovic, Dušan Vlahović’in Beşiktaş’a şampiyonluk kazandırabileceğini belirterek vatandaşıyla ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

2016-2021 yılları arasında Türk futbolunun çeşitli liglerinde top koşturan Marko Milinkovic, özellikle attığı klas gollerle adından söz ettirdi. Sırbistan Milli Takım forması da giyen eski futbolcu, oynadığı futbolla ligimizde önemli bir iz bıraktı. Şimdilerde ülkesinin FK Jedinstvo Ub U19 Takımı’nda görev yapan genç teknik adam, kariyerinde öne çıkan anları Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Milinkovic, son haftaların formda ismi Vlahović’e ise ayrı bir parantez açtı.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Marsilya’nın eski hocası Philippe Troussier, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Favori Beşiktaş
SPOR

ÖZEL│Marsilya’nın eski hocası Philippe Troussier, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Favori Beşiktaş

MİLİNKOVİC: “EN İYİ ALTI LİGDEN BİRİ”

Türkiye’de Süper Lig ve TFF 1.Lig seviyesinde toplam 5 sezon mücadele eden Marko Milinkovic, ligimizin geldiği seviyeyi değerlendirerek, “Türkiye Ligi, bence çok iyi seviyede ve Avrupa’da ilk 6’da yer alan en iyi liglerden biri. Avrupa'nın üst düzey liglerinde, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde uzun yıllar boy göstermiş ve oralarda yıldızlaşmış çok sayıda kaliteli oyuncuya, yıldıza ve önemli transfere sahip olmaları, aslında kalite ve seviye anlamında her şeyi anlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Marko Milinkovic
Başlık ResmiMarko Milinkovic

“ADETA FUTBOL İÇİN YAŞIYORLAR

Kariyeri boyunca çeşitli liglerde boy gösteren ve Süper Lig’deki taraftar ve futbol atmosferini diğer liglerle karşılaştıran Milinkovic, “Türkiye'deki taraftarların fanatik olduğunu yansıtan bir atmosfer var. Bundan dolayı oradaki ortam her şeyi anlatıyor. Taraftarlar, adeta futbol ve sevdikleri kulüp için yaşıyorlar. Stadyumlardaki atmosfer muhtemelen tüm Avrupa'daki en iyi atmosferdir. Türk taraftarlar, son derece duygusal insanlar; onların önünde oynamak her zaman bir ayrıcalık. O kalabalığın karşısında sahaya çıkıp performansınızın en iyisini sergilemek ise her zaman özel bir his. Tamamen dürüst olmak gerekirse tüm takımların atmosferi harika; ancak birini seçmem gerekirse Galatasaray demeliyim, hem de çok küçük bir farkla. Böylesi bir baskı ortamı oluşturmak zordur ve elbette bu durum ev sahibi takıma büyük avantaj sağlar. "Dört Büyükler", kesinlikle hem en iyi dört takıma hem de en iyi dört taraftar kitlesine sahip.” diye konuştu.

Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)
Başlık ResmiMarko Milinkovic (Gençlerbirliği)

“FENERBAHÇE’YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM”

Süper Lig’de toplam 26 maçta forma giyen eski futbolcu, 2018 yılında Gençlerbirliği’nde mücadele ettiği dönem Fenerbahçe’ye karşı oynadıkları ve 2-2 sona eren Kadıköy’deki karşılaşmanın kariyerinde farklı bir yere sahip olduğunu söyledi. O mücadelede 1 gol kaydeden genç teknik adam, “O maçı ve golü çok iyi hatırlıyorum; muhtemelen hayatım boyunca da unutmayacağım. Ancak tam o dönemde Fenerbahçe, tıpkı bir önceki yıl olduğu gibi son maçlara doğru giderken şampiyonluğu kaçırmıştı. Orada oynamak zordu; sert ve fiziksel güce dayalı bir maçtı. Fenerbahçe’nin Valbuena, Soldado ve Volkan Demirel gibi pek çok iyi oyuncuları vardı; o yıl ligi kazanamamış olmaları gerçekten üzücüydü.” dedi.

Dušan Vlahović
Başlık ResmiDušan Vlahović

“DUSAN, DOĞUŞTAN GOLCÜ”

Marko Milinkovic, Beşiktaş’ın sezon başında 3 yıllığına Juventus’tan kadrosuna kattığı ve Süper Lig’de son 2 maçta 4 gol atarak kalitesini ortaya koyan vatandaşı Dušan Vlahović ile ilgili, “Dusan, Süper Lig’e ve Beşiktaş’a transfer olarak bence çok iyi bir seçim yaptı; takıma çok iyi uyum sağlayacaktır ve takım da onun gelişmesine yardımcı olabilir. Mükemmel bir fiziğe sahip ve lige de çok çabuk uyum sağlayacak. Türk futbolunun Avrupa kupalarında daha iyi bir seviyeye gelmesi ve orada daha rekabetçi bir konuma ulaşması büyük önem taşıyor; böylece çok daha fazla oyuncu, teknik direktör ve taraftar Türk liglerinin kalitesini fark edebilir. İnanıyorum ki Dusan da bu sürece katkı sağlayacaktır. Dusan, doğuştan bir golcü. Sırbistan ve İtalya'daki taraftar atmosferlerine alışkın olması, onun daha iyi bir seviyeye gelmesine ve takıma daha fazla katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.” sözlerini sarf etti.

Dušan Vlahović
Başlık ResmiDušan Vlahović

“BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU SIRTLAR”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına değinen ve Dusan’ın bu sürece katkısından bahseden Milinkovic, sözlerini şöyle tamamladı: “Dusan, şartlar ne olursa olsun takımına liderlik etme ve önemli maçlarda da kendini gösterme zihniyetine sahip. Onun ayrıca en üst seviyede oynamaya, harika goller gol atmaya ve daha da gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum. O, genç ama deneyimli bir forvet ve şimdiden potansiyelini herkese göstermeyi başarıyor. Bu nedenle gol krallığı ödülünün yüzde 100 adaylarından biri olacak ve takımını şampiyonluk mücadelesinde zirveye doğru sırtlayabilecektir. Beşiktaş, güçlü bir takıma sahip olsa da, şampiyonluk yarışı her yıl olduğu gibi yine çekişmeli geçecek”

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
20 TANESİ YETTİ
20 TANESİ YETTİ
Her gün çöpe attığımız eşyadan 22 ayar altın çıkardılar
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
Yunan bakandan Türkiye'ye skandal tehdit
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
Boyun kütletme ölümle sonuçlandı, şüpheli tutuklandı!
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
Sanchez Türkiye'deki zirvede yaşananları anlattı!
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler!
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler!
Kaydet
Okan Karacan ile ilgili şoke eden iddia! Aldığı gibi koltukaltına koydu, görüntüleri ortaya çıktı
Okan Karacan ile ilgili şoke eden iddia!
Kaydet
Galatasaray 2-0'ı koruyamadı, Sporting uzatmada geri döndü
G.Saray 2-0'ı koruyamadı, Sporting uzatmada geri döndü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.