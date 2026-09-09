ÖZEL | Marko Milinkovic: "Vlahovic, Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşır" | "Fenerbahçe’ye attığım golü unutamıyorum"

Ülkemizde bir dönem Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Giresunspor formalarıyla mücadele eden Sırp eski yıldız Marko Milinkovic, kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Milinkovic, Dušan Vlahović’in Beşiktaş’a şampiyonluk kazandırabileceğini belirterek vatandaşıyla ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Türk futbolunun çeşitli liglerinde top koşturan Marko Milinkovic, özellikle attığı klas gollerle adından söz ettirdi. Sırbistan Milli Takım forması da giyen eski futbolcu, oynadığı futbolla ligimizde önemli bir iz bıraktı. Şimdilerde ülkesinin FK Jedinstvo Ub U19 Takımı’nda görev yapan genç teknik adam, kariyerinde öne çıkan anları Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Milinkovic, son haftaların formda ismi Vlahović’e ise ayrı bir parantez açtı.

MİLİNKOVİC: “EN İYİ ALTI LİGDEN BİRİ”

Türkiye’de Süper Lig ve TFF 1.Lig seviyesinde toplam 5 sezon mücadele eden Marko Milinkovic, ligimizin geldiği seviyeyi değerlendirerek, “Türkiye Ligi, bence çok iyi seviyede ve Avrupa’da ilk 6’da yer alan en iyi liglerden biri. Avrupa'nın üst düzey liglerinde, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde uzun yıllar boy göstermiş ve oralarda yıldızlaşmış çok sayıda kaliteli oyuncuya, yıldıza ve önemli transfere sahip olmaları, aslında kalite ve seviye anlamında her şeyi anlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Marko Milinkovic

“ADETA FUTBOL İÇİN YAŞIYORLAR

Kariyeri boyunca çeşitli liglerde boy gösteren ve Süper Lig’deki taraftar ve futbol atmosferini diğer liglerle karşılaştıran Milinkovic, “Türkiye'deki taraftarların fanatik olduğunu yansıtan bir atmosfer var. Bundan dolayı oradaki ortam her şeyi anlatıyor. Taraftarlar, adeta futbol ve sevdikleri kulüp için yaşıyorlar. Stadyumlardaki atmosfer muhtemelen tüm Avrupa'daki en iyi atmosferdir. Türk taraftarlar, son derece duygusal insanlar; onların önünde oynamak her zaman bir ayrıcalık. O kalabalığın karşısında sahaya çıkıp performansınızın en iyisini sergilemek ise her zaman özel bir his. Tamamen dürüst olmak gerekirse tüm takımların atmosferi harika; ancak birini seçmem gerekirse Galatasaray demeliyim, hem de çok küçük bir farkla. Böylesi bir baskı ortamı oluşturmak zordur ve elbette bu durum ev sahibi takıma büyük avantaj sağlar. "Dört Büyükler", kesinlikle hem en iyi dört takıma hem de en iyi dört taraftar kitlesine sahip.” diye konuştu.

Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)

“FENERBAHÇE’YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM”

Süper Lig’de toplam 26 maçta forma giyen eski futbolcu, 2018 yılında Gençlerbirliği’nde mücadele ettiği dönem Fenerbahçe’ye karşı oynadıkları ve 2-2 sona eren Kadıköy’deki karşılaşmanın kariyerinde farklı bir yere sahip olduğunu söyledi. O mücadelede 1 gol kaydeden genç teknik adam, “O maçı ve golü çok iyi hatırlıyorum; muhtemelen hayatım boyunca da unutmayacağım. Ancak tam o dönemde Fenerbahçe, tıpkı bir önceki yıl olduğu gibi son maçlara doğru giderken şampiyonluğu kaçırmıştı. Orada oynamak zordu; sert ve fiziksel güce dayalı bir maçtı. Fenerbahçe’nin Valbuena, Soldado ve Volkan Demirel gibi pek çok iyi oyuncuları vardı; o yıl ligi kazanamamış olmaları gerçekten üzücüydü.” dedi.

Dušan Vlahović

“DUSAN, DOĞUŞTAN GOLCÜ”

Marko Milinkovic, Beşiktaş’ın sezon başında 3 yıllığına Juventus’tan kadrosuna kattığı ve Süper Lig’de son 2 maçta 4 gol atarak kalitesini ortaya koyan vatandaşı Dušan Vlahović ile ilgili, “Dusan, Süper Lig’e ve Beşiktaş’a transfer olarak bence çok iyi bir seçim yaptı; takıma çok iyi uyum sağlayacaktır ve takım da onun gelişmesine yardımcı olabilir. Mükemmel bir fiziğe sahip ve lige de çok çabuk uyum sağlayacak. Türk futbolunun Avrupa kupalarında daha iyi bir seviyeye gelmesi ve orada daha rekabetçi bir konuma ulaşması büyük önem taşıyor; böylece çok daha fazla oyuncu, teknik direktör ve taraftar Türk liglerinin kalitesini fark edebilir. İnanıyorum ki Dusan da bu sürece katkı sağlayacaktır. Dusan, doğuştan bir golcü. Sırbistan ve İtalya'daki taraftar atmosferlerine alışkın olması, onun daha iyi bir seviyeye gelmesine ve takıma daha fazla katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.” sözlerini sarf etti.

Dušan Vlahović

“BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU SIRTLAR”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına değinen ve Dusan’ın bu sürece katkısından bahseden Milinkovic, sözlerini şöyle tamamladı: “Dusan, şartlar ne olursa olsun takımına liderlik etme ve önemli maçlarda da kendini gösterme zihniyetine sahip. Onun ayrıca en üst seviyede oynamaya, harika goller gol atmaya ve daha da gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum. O, genç ama deneyimli bir forvet ve şimdiden potansiyelini herkese göstermeyi başarıyor. Bu nedenle gol krallığı ödülünün yüzde 100 adaylarından biri olacak ve takımını şampiyonluk mücadelesinde zirveye doğru sırtlayabilecektir. Beşiktaş, güçlü bir takıma sahip olsa da, şampiyonluk yarışı her yıl olduğu gibi yine çekişmeli geçecek”

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