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Kara Haydar’ın geçmişi ortaya çıktı! Çağla Öz’ün ailesi o dönem şikayetçi olmuş

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Lüks hayat tarzıyla gündeme gelen ve düğününde takılan kilolarca altınla dikkat çeken, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Tançalan hakkında yürütülen soruşturmanın ardından dikkat çeken iddialar da gündeme geldi. Tançalan’ın eşi Çağla Öz’ü 15 yaşındayken takıntı haline getirdiği, genç kadını okulunun önünde beklediği ve ailesinin de bu nedenle şikayetçi olduğu öne sürüldü. Üstelik iddialara göre Tançalan, bu süreçte ilk eşiyle evliydi.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında işlem başlatıldı. Gece saatlerinde gözaltına alınan Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“ÇAĞLA ÖZ’Ü 15 YAŞINDAYKEN RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI” İDDİASI

Tançalan hakkında yürütülen soruşturmanın yanı sıra, eşi Çağla Öz ile geçmişine ilişkin dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı.

İddiaya göre Tançalan, Öz henüz 15 yaşındayken genç kadını takıntı haline getirdi. O dönemde 31 yaşında olduğu öne sürülen Tançalan’ın, ilk eşiyle evliyken Öz’ü rahatsız etmeye başladığı iddia edildi.

Tançalan’ın genç kadının okulunun önüne her gün gittiği ve Öz’ün bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

Kara Haydar’ın geçmişi ortaya çıktı! Çağla Öz’ün ailesi o dönem şikayetçi olmuş
Başlık ResmiKara Haydar’ın geçmişi ortaya çıktı! Çağla Öz’ün ailesi o dönem şikayetçi olmuş
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AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

İddialara göre Çağla Öz’ün ailesi, kızlarını rahatsız ettiği gerekçesiyle Tançalan hakkında polise şikayette bulundu.

Öz’ün daha sonra başka biriyle evlendiği, bir süre sonra boşandığını öğrenen Tançalan’ın ise yeniden genç kadının peşine düştüğü ileri sürüldü. Çiftin yaklaşık 5 yıl önce evlendiği, ancak düğünlerini yakın zamanda gerçekleştirdiği de iddialar arasında yer aldı.

Kara Haydar’ın geçmişi ortaya çıktı! Çağla Öz’ün ailesi o dönem şikayetçi olmuş
Başlık ResmiKara Haydar’ın geçmişi ortaya çıktı! Çağla Öz’ün ailesi o dönem şikayetçi olmuş

“DAHA BAŞKA ŞEYLER DE ÇIKACAK”

Söz konusu iddia Blog Yağmuru adlı magazin hesabında yer aldı. Hesabın sahibi Yağmur Çevik “Maalesef doğru arkadaşlar” yazarak iddialara karşılık verdi. Mesajın tamamı şu şekilde:

“Yağmur, haber oldular. Olaylar çok daha korkunç. Çağla daha 15 yaşındayken, “Kara Haydar” dedikleri adam, evli ve iki çocuğu varken Çağla’nın peşine düşmüş. Okul çıkışlarına geliyormuş, sosyal medyadan yazıyormuş. Sonra Çağla’nın annesi mesajları görüp Haydar’dan şikâyetçi oluyor. Çağla’nın o zamanki verdiği ifadede, annesiyle babası o doğmadan boşandığı için Haydar’ın ona, “Başta beni baban gibi gör, her zaman yanındayım.” sözleriyle yaklaştığını anlatmış. Bunların üstüne, reşit olmayan birine cinsel suçtan 3 yıl hapis cezası almış. O sırada Çağla başka biriyle evlenmiş. O adam batmış, sonra başka ilişkileri de olmuş. En son boşandığını duyan Haydar, tekrar Çağla’nın peşine takılmış. Nikâh kıymışlar, uzun zamandır da evliler. Aslında bu kına ve düğün çok sonra yapıldı. Çağla hep ünlü olmak, göz önünde olmak istiyormuş. Haydar da Çağla ne isterse yapıyormuş. Fakat bu gösterişin sonu maalesef geçmişlerini de ortaya çıkardı. Bence daha başka şeyler de ortaya çıkacak.”

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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