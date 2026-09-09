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Spor

Vlahovic'e sevk şoku! 'Hakaret'ten tedbirsiz PFDK'ya gönderildi

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Vlahovic'e sevk şoku! 'Hakaret'ten tedbirsiz PFDK'ya gönderildi
Fotoğraf Başlığı Vlahovice sevk şoku! Hakaretten tedbirsiz PFDKya gönderildi

Derbideki gerilim sırasında F.Bahçeli Skriniar’a el hareketi yapan Sırp golcüye, Disiplin Talimatı’nın 41. maddesine göre 2 ile 5 maç arasında ceza öngörülüyor. Siyah-beyazlılar ise Skriniar’ın sevk edilmemesine tepkili.

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Kadıköy’de tansiyonu yüksek derbiden zaferle dönen Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic şoku yaşanıyor... Maçta Milan Skriniar ile gerilim yaşayan ve sarı kart gören siyah-beyazlıların golcüsü, tartışma sırasında rakibine yaptığı el hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Sevk gerekçesi, rakip futbolcuya hakaret olarak gösterildi.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesine göre hakaretin futbolcular arasında gerçekleşmesi durumunda 2 ile 5 maç arasında ceza öngörülüyor. Siyah beyazlılar, Vlahovic’e el hareketi yapan F.Bahçeli Skriniar’ın ise disiplin kuruluna sevk edilmemesine tepkili.

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BAŞKANLAR DA PFDK’LIK

Durumu yakından takip edecek olan yönetim, olası bir ceza çıkması durumunda itiraza hazırlanıyor. Bunun nedeni ise F.Bahçeli Skriniar’ın Vlahovic’i tahrik ettiği düşüncesi. Tedbirsiz olarak sevk edilen Sırp golcü, en az 2 maç ceza alması durumunda Erzurum ve Amed maçlarında forma giyemeyecek.

Bu arada PFDK’ya sevkler bununla sınırlı değildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, “Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

ÇOK FORMDA

Derbi sonrası ceza ile karşı karşıya kalan Dusan Vlahovic, beş maçta 4 gole imza atarak gol krallığı yaşayan Mario Gomez’den daha kısa sürede takıma önemli katkı verdi.

KARTAL'IN ÖNÜNDEKİ 5 MAÇ

  • Erzurum
  • Amed (D)
  • Kocaelispor
  • Trabzonspor (D)
  • Başakşehir
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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