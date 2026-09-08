İsrail'den İngiltere'ye misilleme! Konsolosluk kapatılıyor, 12 yetkili ülkeye alınmayacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere yönelik yaptırımlarına misilleme açıkladı. Saar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını, 12 İngiliz yetkilinin de İsrail'e girişinin yasaklanacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere yönelik yaptırımlarına karşı bir dizi misilleme kararı alındığını açıkladı.

Saar, İngiltere'nin yaptırım kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, alınan önlemlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayıyla kararlaştırıldığını söyledi. Saar, "İngiltere'nin adımları ahlaken yanlıştır ve egemen bir devletin işlerine ve seçim sürecine açık bir müdahaledir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'yi İsrail'i ulusal ve güvenlik çıkarlarına aykırı hareket etmeye zorlamakla suçlayan Saar, "Bize zarar vermeyi başaramayacaksınız. Sadece kendinize ve sahip olduğunuz nüfuza zarar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Saar ayrıca İngiltere'nin uygulamalarının Filistinlileri de etkileyeceğini ileri sürerek, İsrail'deki yerleşimlerde çalışan on binlerce Filistinli işçinin yaptırımlardan zarar göreceğini savundu.

İSRAİL'İN İNGİLTERE'YE KARŞI 4 ADIMI

Saar, İngiltere'nin kararlarına karşı uygulanacak misillemeleri de açıkladı. Buna göre;

- İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılacak.

- Kiryat Gat'taki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde görev yapan İngiliz temsilciler sınır dışı edilecek.

- Ramallah'taki İngiliz Destek Ekibi kapsamında İngiltere tarafından Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi güçlerine verilen eğitim faaliyetlerine son verilecek.

- 12 İngiliz yetkilinin yanı sıra İsrail karşıtı faaliyetlere katılan ve İsrail'in varlığını reddeden İngiliz vatandaşlarının ülkeye girişleri yasaklanacak.

İSRAİL BASINI 12 İSMİ AÇIKLADI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'e giriş yasağı getirilen 12 İngiliz yetkili arasında parlamenterler Jeremy Corbyn, Zarah Sultana, Naz Shah, Diane Abbott, Hannah Spencer, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns, John McDonnell, Richard Burgon ve Adrian Ramsay bulunuyor.

Listede ayrıca Riverway to the Sea Müdürü Fahad Ansari'nin de yer aldığı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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