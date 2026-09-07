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Kültür - Sanat

Kültepe’nin mirası tekrar canlanıyor! Dört bin senelik tabletler kayadan oyma müzede toplanacak

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Kültepe’nin mirası tekrar canlanıyor! Dört bin senelik tabletler kayadan oyma müzede toplanacak

Kayseri Kültür Yolu Festivali, gözleri Anadolu’nun en eski yazılı belgelerinin çıktığı Kültepe’ye çevirdi. Ören yerinde keşfedilen eserler yakında kayadan oyma bir müze içerisinde bir araya getirilecek. Tarihe ışık tutan tabletler de burada yer alacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Anadolu’nun ticaret ve medeniyet tarihinin binlerce yıllık izlerini taşıyan Kayseri, bugünlerde ikinci defa Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği festival vesilesiyle şehrin kadim kültürel mirası da tekrar görünür kılınıyor. Festivaldeki faaliyetlerin merkezi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi... Müzedeki eserler sayesinde Kayseri sınırlarındaki Kültepe’de keşfedilen Anadolu’nun bilinen en eski yazılı belgeleri üzerinden tarihe ışık tutuluyor. Envanterinde 38 bin eserin olduğu, bunlardan 2 bininin sergilendiği müzede, çivi yazılı tabletler öne çıkıyor. Kültepe’deki Karum’da 1948’den beri yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 4 bin senelik tabletlerde; Asurlu tüccarların borç senetleri, iş mektupları, mahkeme zabıtları ve değişik notlar yer alıyor. Şawidaşu ile Enişar adlı kişiler arasında darı üzerinden yapılan bir anlaşma, Kikarşu ile Ataya arasında ev satın alma anlaşması, Aguzanum’un 25 mana bakır alacağını gösteren tablet ve diğerleri… Müzede teşhir edilen tarihî tabletler, ziyaretçilerini şaşırtıyor. Sorularımızı cevaplayan Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, şehrin yedi bin seneye yaklaşan kadim tarihinin ana nesnelerini burada sergilediklerini söylüyor. Hititlerin ilk başkentliğini yapan Kültepe’de bulunan tabletlerin müzedeki en önemli eserler olduğunu kaydeden Yıldız, bunların Anadolu’nun bilinen en eski yazılı metinleri olduğunu anlatıyor.

Kültepe’nin mirası tekrar canlanıyor! Dört bin senelik tabletler kayadan oyma müzede toplanacak
Başlık ResmiKültepe’nin mirası tekrar canlanıyor! Dört bin senelik tabletler kayadan oyma müzede toplanacak

VERGİ KAÇAKÇILIĞINA DAİR TABLET

Kültepe’de bugüne kadar yaklaşık 25 bin tablet bulunduğunu, bunlardan beş bin adedinin ise Kayseri’deki müzelerde yer aldığını belirten Yıldız, “Tabletlerin çoğu ticari sözleşmelere dair şeyler; mesela eski devirlerde yaşanan enflasyonu bunlarda görmekteyiz. Bir tablette de farklı yollardan giderek nasıl vergi kaçırılacağı anlatılmış. Ancak aile yapısı, kadın hakları, gastronomi ve o dönemdeki insani hasletlere dair bilgiler de edinmekteyiz” diyor.

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YENİ MÜZE KURULUYOR

UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne giren bu tabletlerin yer alacağı bir müze için hazırlıkların süratle devam ettiğini kaydeden Yıldız, Kültepe ören yeri yakınlarında kayadan oyma bir alan içerisinde inşa edilen “Kültepe Müzesi”nin önümüzdeki sene kapılarını açacağını, Kayseri’nin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli müzelerinden getirilecek 5 bin tabletin burada muhafaza edileceğini söylüyor. Kültepe’deki kazıların hâlihazırda yüzde 5’ten az bir kısmının tamamlandığı biliniyor. Yeni müze ve açılacak arkeolojik alanlarla Kültepe mirasının daha çok öne çıkması bekleniyor.

Kültepe’nin mirası tekrar canlanıyor! Dört bin senelik tabletler kayadan oyma müzede toplanacak
Başlık ResmiKültepe’nin mirası tekrar canlanıyor! Dört bin senelik tabletler kayadan oyma müzede toplanacak

HAT VE RESİM BİR ARADA

Sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından atölyelere uzanan 185 faaliyetin yer aldığı Kayseri Kültür Yolu Festivali, 13 Eylül’e kadar devam ediyor. Festivaldeki “Yaşayan Miras: Kayseri” sergisi ise şehrin kültürel mirasının sanatçıların ve ustaların ellerindeki izlerini görünür kılıyor. Sergide sanatçı Resmiye Kaşıkara’nın hat ve resim sanatını birleştirdiği eserleri de yer alıyor. Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Kaşıkara, “Buradaki eser serime ‘Bir İdrak Yolculuğu’ ismini verdim. Adından da anlaşılacağı üzere insanın idrak ederek hakikate ulaşmasını dört ayrı eserle anlatıyorum” diyor. Hat ve resmi birleştirme maksadını da anlatan sanatçı, “Evet, Picasso’nun da dediği gibi hat sanatı, soyut sanatın zirvesi. Ancak bunu resimselleştirdiğinizde hat sanatına olan ön yargıları bir nebze kırmış oluyorsunuz” şeklinde konuşuyor.

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