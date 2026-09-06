Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, iki şüphelinin valizlerinde toplam 18 kilo 921 gram likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 70 milyon 955 bin lira olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan iki şüphelinin beraberindeki 2 adet uçak altı valizi kontrol etti.

Yapılan aramalarda, pet şişelere konulmuş halde bulunan ve daralı ağırlığı 6 kilo 572 gram olan, renk, koku ve görünümü itibarıyla likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi.

Piyasa değeri 70 milyon lira! Valizler kontrol edildi, hepsi ele geçirildi

KIYAFETLERE VE EŞYALARA EMDİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kontrollerin devamında, çeşitli kıyafet ve eşyalara emdirildiği değerlendirilen, daralı ağırlığı 12 kilo 350 gram olan başka bir madde daha ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 18 kilo 921 gram likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi.

DEĞERİ 70 MİLYON 955 BİN LİRA

Ele geçirilen maddelerin toplam piyasa değerinin 70 milyon 955 bin lira olduğu belirtilirken, iki şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası