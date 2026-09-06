Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihinde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya - Türkiye

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TEBRİKLER, FİLENİN SULTANLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler, Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesindeyiz. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Finalde gösterdiği mücadeleyle Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Filenin Sultanları'nın başarılarının daim olmasını, ülkemize daha nice şampiyonluklar ve unutulmaz gururlar yaşatmasını diliyorum."

İtalya - Türkiye

BAKAN BAK: BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN FİLENİN SULTANLARI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. Türkiye, Çekya, Azerbaycan, İsveç'in ev sahipliğinde yapılan, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, azimleri, mücadeleleri ve inançlarıyla bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirvede dalgalandıran sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Turnuvanın ilk gününden son ana kadar Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurarak kızlarımızın yanında olan, ekran başında millilerimize destek olan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Başarılarınız daim olsun Filenin Sultanları. Sizlerle gurur duyuyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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