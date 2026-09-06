Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihinde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Filenin Sultanları destan yazdı: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
SPOR

Filenin Sultanları destan yazdı: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
İtalya - Türkiye
Başlık Resmiİtalya - Türkiye

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TEBRİKLER, FİLENİN SULTANLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler, Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesindeyiz. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Finalde gösterdiği mücadeleyle Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Filenin Sultanları'nın başarılarının daim olmasını, ülkemize daha nice şampiyonluklar ve unutulmaz gururlar yaşatmasını diliyorum."

İtalya - Türkiye
Başlık Resmiİtalya - Türkiye

BAKAN BAK: BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN FİLENİN SULTANLARI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. Türkiye, Çekya, Azerbaycan, İsveç'in ev sahipliğinde yapılan, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, azimleri, mücadeleleri ve inançlarıyla bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirvede dalgalandıran sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Turnuvanın ilk gününden son ana kadar Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurarak kızlarımızın yanında olan, ekran başında millilerimize destek olan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Başarılarınız daim olsun Filenin Sultanları. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SULTANLAR DESTAN YAZDI
SULTANLAR DESTAN YAZDI
Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
Savaş bitecek mi? Zelenskiy'den yeni açıklama
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
Onuachu duble yaptı, Salah yine attı
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Serhat Kılıç'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor
ASIL RİSK İSTANBUL'DA DEĞİL
ASIL RİSK İSTANBUL'DA DEĞİL
Uzman isimden Marmara için ezber bozan sözler
"SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"
Tuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı
'BİRİ LİDER, DİĞERİ CANAVAR'
'BİRİ LİDER, DİĞERİ CANAVAR'
Buruk ve Osimhen için çarpıcı benzetme
"SALDIRIRSA BEDELİNİ ÖDER"
Netanyahu'dan İran'a sert uyarı
"OĞLU VURDU, VALİ OLAYI KAPATTI"
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
TRUMP'IN SAÇINA NE OLDU?
TRUMP'IN SAÇINA NE OLDU?
İki detaya dikkat çektiler
BEN-GVIR'İN 'GAZZE' PLANI
BEN-GVIR'İN 'GAZZE' PLANI
Seçimi kazanırsa ilk işi bu olacak
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
KKTC Başbakanı Üstel son durumu açıkladı
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar!
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
İneğin peşinden koşarken evin çatısından girdi
SAVAŞ KAPIDA MI?
SAVAŞ KAPIDA MI?
Milei "Bizim olacak" dedi, Londra karşılıksız bırakmadı
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
İki kadın daha iş vaadi iddiasını anlattı
GECEYE DAMGA VURDU!
GECEYE DAMGA VURDU!
Derbi öncesi güvenliği locanın önüne yığdı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan'da peş peşe patlamalar
İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan'da peş peşe patlamalar
Kaydet
İBB soruşturmasında yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı
İBB soruşturmasında yeni gelişme!
Kaydet
Girne'deki feribot faciasından bir acı haber daha! 6. naaşa ulaşıldı
Girne'deki feribot faciasından bir acı haber daha!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.