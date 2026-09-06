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KKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak

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KKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak
Fotoğraf Başlığı KKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinin enkazının 554 metre derinden çıkartılıp çıkartılamayacağının yarın netleşeceğini söyledi. Üstel raporu almak için bizzat İstanbul'a gideceğini açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasının sonrasında gazetecilere son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının sekizinci gününde de gece gündüz sürdüğünü belirten Üstel, çalışmaların 7/24 sürdüğünü kaydederek, "Bugün arama-kurtarma çalışmalarının sekizinci günündeyiz. Şu ana kadar 5 naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama-kurtarmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Günün çalışmalarında yeni bir naaşa ulaşılamadığını duyuran Üstel, "Bu doğrultuda bugün herhangi bir naaşımızı bulamadık. Ve o doğrultuda Alemdar gemisi ve Işın gemisi çalışmalarına devam ediyor" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel
Başlık ResmiKKTC Başbakanı Ünal Üstel

"ÇALIŞMALAR 7/24 DEVAM EDECEK"

Üstel, arama çalışmalarını yerinde görmek için helikopterle bölgedeki gemiye gittiklerini söyleyerek, "Biz yaklaşık iki saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada, yerinde de arama çalışmalarını gördük. Ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Arama çalışmalarının yanı sıra 554 metre derinlikte olan Filo Jet enkazının denizden çıkarılmasının mümkün olup olmadığı hususunda da çalışma yaptıklarını duyuran Ünal Üstel, kamuoyundaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak istediklerini belirtti. KKTC Başbakanı Üstel, "Bu doğrultuda biz bir taraftan arama çalışmaları yaparken, bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye, soru işaretleri kalmaması adına, Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak
Başlık ResmiKKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak

"TEKNİK ÇALIŞMA YAPTILAR"

Temasa geçilen şirketlerin teknik personellerini KKTC'ye gönderdiğini söyleyen Üstel, uzmanların TCG Alemdar'da inceleme yaptığını bildirdi. Ünal Üstel, "Onlar bu doğrultuda bize teknik adam gönderdiler. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar ve buradan yine Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüler" ifadelerini kullandı.

Yapılan teknik incelemenin sonrasında uzmanların rapor hazırlamaya başladığını söyleyen Üstel, söz konusu raporla 554 metre derinlikteki gemi enkazının çıkarılmasının mümkün olup olmadığının ortaya konulacağını belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak
Başlık ResmiKKTC Başbakanı Üstel Filo Jet enkazıyla ilgili son durumu açıkladı! Rapor yarın hazır olacak

"ENKAZI ÇIKARABİLİR MİYİZ DİYE RAPOR HAZIRLIYORLAR"

Ünal Üstel, "Yarın akşama kadar bu enkazı oradan çıkarabilir miyiz, çıkaramaz mıyız soru işaretlerini ortadan kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

Hazırlanacak raporu bizzat teslim alacağını söyleyen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "O raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp, oradan Ankara'ya geçeceğim" dedi.

"SORU İŞARETLERİNİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

İstanbul'un sonrasında Ankara'ya geçeceğini belirten Ünal Üstel, raporun Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile en üst seviyede değerlendirileceğini ifade etti. KKTC Başbakanı, "Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp, değerlendirip, size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkaramaz mıyız diye kafanızda oluşan soru işaretlerini de ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

Ünal Üstel, konuşmasının sonunda Filo Jet faciasının sonrasında sürdürülen arama çalışmalarına katılan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ve personele teşekkür etti. Ünal Üstel, "Bu doğrultuda ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Alemdar gemisinin personeline, yine ilk günden beri bizi yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Işın gemisinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişilerimize, kurum ve kuruluşlarımıza buradan şahsım ve halkım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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13 can kaybı, 15 kayıp… İşte Girne'deki gemi faciasında son durum
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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