Muğla'nın Milas ilçesinde üç gün üç gece süren düğünün ardından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarıyla birlikte kaybolan Özbekistan uyruklu gelin M.C. gözaltına alındı. Olayın ardından sırra kadem basan gelinin düğün öncesi verdiği röportaj ortaya çıkarken, genç kadının, "Özbekistan'da düğün yapmak istemedim, çünkü burada 3 gün yapacağız" sözleri dikkat çekti.

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde evlenen Özbekistan uyruklu M.C., düğün öncesinde verdiği röportajla bir kez daha sosyal medya gündemine düştü. Yerel medyaya konuşan genç gelin, neden kendi ülkesinde düğün yapmak istemediği sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

5 milyonluk altınla sırra kadem basmıştı: Özbek gelinin düğünden önce verdiği röportaj ortaya çıktı

"ÖZBEKİSTAN'DA DÜĞÜN YAPMAK İSTEMEDİM ÇÜNKÜ..."

YouTube Sokak Tv'ye konuşan M.C., Türkiye'deki düğünün üç gün süreceğini belirterek, "Özbekistan'da düğün yapmak istemedim, çünkü burada 3 gün yapacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca eğitim durumuna da değinen kadın, “Pedagojik eğitim gördüm, 7 aydır tanışıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Düğünün ardından yaşanan olayın ortaya çıkmasıyla birlikte söz konusu röportaj görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

5 milyonluk altınla sırra kadem basmıştı! Özbek gelinin düğünden önce verdiği röportaj ortaya çıktı

5 MİLYONLUK TAKILARLA KAYIPLARA KARIŞTI

Milaslı M.A. ile evlenen M.C.'nin düğünün ardından evden ayrıldığı ve düğünde takılan altın ile ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürüldü. Sabah saatlerinde gelinin evde olmadığını fark eden aile, yaptığı kontrolde yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen takıların da kayıp olduğunu fark etti.

Ailenin şikayeti üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Özbekistan uyruklu gelinin yeri tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. M.C.'nin emniyetteki ilk ifadesinde ise düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söylediği belirtildi.

5 milyonluk altınla sırra kadem basmıştı! Özbek gelinin düğünden önce verdiği röportaj ortaya çıktı

‘20 ÇEYREK ALTIN İLE 226 BİN LİRAYI ALDIĞI’ İDDİASI

Sabah gazetesinin haberine göre Özbek gelinin ziynetlerden yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını söylediği, diğer altınların kayınpederinde bulunduğunu iddia ettiği öne sürüldü.

Cep telefonunun eşi tarafından kendi kullanımına verildiğini savunan gelin, eşi ile kayınpederinin kendisine ve annesine yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Özbek gelin, yaşananlar nedeniyle eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Gelinin ifadesinin ardından dosyanın ikmalen savcılığa gönderileceği belirtildi.



Gözaltına alındığı evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada da kayıp takılara rastlanmadığı öğrenildi. Yaklaşık 5 milyon lira değerindeki olduğu öne sürülen altın ve ziynet eşyalarının nerede olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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