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Sahte altınla şehir şehir kuyumcu avı! 100 saatlik takipte yakalandılar

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Sahte altınla şehir şehir kuyumcu avı! 100 saatlik takipte yakalandılar
Fotoğraf Başlığı Sahte altınla şehir şehir kuyumcu avı! 100 saatlik takipte yakalandılar

İstanbul’dan yola çıkan 2’si kadın 3 şüpheli, gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte altınlarla Antalya ve Çanakkale’de kuyumcuları dolandırdı. Polis, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelileri Denizli’de yakaladı. Araçta sahte olduğu değerlendirilen altınlar ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

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İstanbul'dan yola çıkıp Antalya'da 4 ve Çanakkale'de ise 1 kuyumcuya gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe sahip sahte altın satarak dolandırıcılık olayına karışan 2'si kadın 3 kişi Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 100 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ile Denizli'de yakalandı. Şüphelilerin güzergah boyunca başka kuyumcuları da aynı yöntemle dolandırdığı düşünülüyor.

2 Eylül tarihinde Kepez ilçesinde yer alan bir kuyumcuya müşteri gibi giden bir kadının gerçeğinden ayırt edilemeyecek biçimde üretilmiş sahte altını satarak dolandırıcılık olayına karıştığı ihbarı sonrasında Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde olan iş yerine gelen ve 11 bin 500 TL değerinde aldatma kabiliyeti yüksek sahte altın verildiğini tespit edem ekipler şahsın kimliğinin belirlenmsi için güvenlik kamerası incelemesi başlattı. Yapılan araştırmada kadın şahsın aynı gün içinde Kepez ilçesi Dokuma bölgesinde ve Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesinde olan başka bir kuyumcuyu daha aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

Sahte altınla şehir şehir kuyumcu avı! 100 saatlik takipte yakalandılar
Başlık ResmiSahte altınla şehir şehir kuyumcu avı! 100 saatlik takipte yakalandılar

100 SAATLİK İNCELEME SONRASI KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Araştırmalarını derinleştiren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği birimleri 100 saate yakın güvenlik kamerası incelemesi neticesinde şahsın kimliğine ve bölgeden ayrıldığı otomobil plakasına ulaştı. Kadın şahsın ertesi gün Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesinde olan başka bir kuyumcuda daha aynı şekilde 13 bin TL dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Kimlik bilgisinden kadın şahsın Konyaaltı ilçesinde bir otelde konakladığının belirlemesi üzerine otele giden ekipler şahısla beraber 2 kişinin daha olduğunu ve sabah saatlerinde çıkış yaptıklarını öğrendi. PTS kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri adlarının Sevinç C. (21), Eyüp K. (55) ve Büşra G. (26) olduğu belirlenen 3 şahsın 34 NS 6942 plakalı araçla Antalya'dan Denizli yönüne gittiklerini tespit etti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen ekipler Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinin yanı sıra Çanakkale'de 5 farklı kuyumcuya gerçeğinden ayırt edilemeyecek aldatma değeri yüksek sahte altın satıp dolandırıcılık olayına karışan 2'si kadın 3 kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan üst ve araç aramasında suçtan elde edildiği düşünülen; 143 bin 700 TL nakit para, 2 bin Amerikan Doları, dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve sahte olduğu düşünülen 61 gram altın, 2 adet çeyrek altın, 2 adet bileklik, 1 çift küpe, 1 kolye, 1 adet sim kart ve 3 adet cep telefonuna el konuldu.

Sahte altınla şehir şehir kuyumcu avı! 100 saatlik takipte yakalandılar
Başlık ResmiSahte altınla şehir şehir kuyumcu avı! 100 saatlik takipte yakalandılar

ONLARCA KUYUMCUYU DOLANDIRMIŞLAR

Kepez Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği birimlerinin 100 saate yakın güvenlik kamerası incelemesi ve ısrarlı takibi ile Denizli'de yakalanarak Antalya'ya getirilen Sevinç C. (21), Eyüp K. (55) ve Büşra G. (26) emniyetteki işlemlerinin sonrasında sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. İstanbul'dan yola çıktıkları ve güzergâh boyunca onlarca kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdıkları düşünülen şüpheliler nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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