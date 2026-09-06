Muğla'da 27 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Almina Çakmak, 88 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. 12 gün önce yoğun bakımdan çıkarılan Almina, yavaş yavaş sağlığına kavuşuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde 27 Mayıs 2026 tarihinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki Almina Çakmak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kazanın ardından 88 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Almina, 12 gün önce çocuk servisine alındı. Tedavisi serviste süren Almina henüz konuşamıyor ve yürüyemiyor ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyip içebiliyor.

"88 GÜN SONRA SERVİSE ÇIKTIK"

Almina'nın babası Celal Çakmak, kızının kazadan sonraki tedavi sürecini anlattı. Kazayı Kurban Bayramı günü öğrendiklerini söyleyen Çakmak, yaşadıkları süreci anlatarak "27 Mayıs 2026 tarihinde, Kurban Bayramı günü saat 18.30 gibi bir telefon geldi bize. Telefonla Almina'nın kaza yaptığını öğrendik. Yoğun bakım süreci 88 gün sürdü. Şu an 100. gündeyiz. 88 gün sonra servise çıktık" ifadelerini kullandı.

88 gündür yoğun bakımdaydı! Feci kaza sonrası Almina'dan sevindiren haber

"YEMESİ, İÇMESİ VAR, BUNA DA ŞÜKÜR DİYORUZ"

Kızının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çakmak, Almina'nın henüz konuşamadığını ve yürüyemediğini ancak hayati süreci atlatmasının kendileri için büyük bir umut olduğunu belirterek "Şu an Allah'ıma bin şükür yemesi, içmesi var. Konuşması yok, yürümüyor ama buna da şükür diyoruz" dedi.

88 gündür yoğun bakımdaydı! Feci kaza sonrası Almina'dan sevindiren haber

Baba Celal Çakmak, Almina'nın yoğun bakım sürecinde çok sayıda operasyon ve müdahale geçirdiğini de ifade etti. Almina'nın uzun süre entübe kaldığını anlatan Çakmak, daha sonra trakeostomi açıldığını ve bunun da sonlandırıldığını, kızının artık kendi kendine nefes alabildiğini söyleyerek "Entübeydi. Entübeden sonra trakeostomi açıldı burada boğazına. O da alındı çok şükür, şimdi kendi nefesini kendi alabiliyor Allah'ıma bin şükür" diye konuştu.

Celal Çakmak, kızı Almina'yı hiç yalnız bırakmıyor

Almina'nın tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan isimlerden de söz eden baba Çakmak, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın da süreç boyunca kendilerini arayıp sorduklarını söyledi. Çakmak, "Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç hep aradı, ziyaret etti. Almina'ya forma hediye etti. Çok teşekkür ederiz" dedi.

88 gündür yoğun bakımdaydı! Feci kaza sonrası Almina'dan sevindiren haber

"HUKUKİ MÜCADELEMİZ BAŞLAYACAK"

Kızının tedavisinin ve hayat mücadelesinin sürdüğünü belirten Celal Çakmak, yaşanan kazanın ardından hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını söyledi. Çakmak, "Hukuki mücadelemiz başlayacak" diyerek, kazaya ilişkin sorumlular hakkında yasal süreci başlatacaklarını ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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