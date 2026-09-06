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3. Sayfa

Denizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var

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Denizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var

Denizli'de iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Bir grubun kafede oturanlara silahla ateş açmasıyla başlayan saldırıda taraflar karşılıklı ateş açtı. Gelen ilk bilgilere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, polis kaçan zanlıların peşine düştü.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. İki grup arasında gündüz saatlerinde yaşandığı iddia edilen alacak verecek tartışmasının ardından, taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü.

Denizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiDenizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var

KAFEDE ÇATIŞMA ÇIKTI! KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU

Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar, kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle yaşanan silahlı kavgada ortalık bir anda savaş yerine döndü.

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Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiDenizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var

2 ÖLÜ 4 YARALI VAR

Büyük bir kargaşanın yaşandığı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, birisi ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, acı haberi alarak olay yerine gelen aileleri sakinleştirebilmek için büyük mücadele verdi. Güvenlik çemberine alınan bölgede zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Denizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiDenizli'de kanlı gece! Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var

Olay yeri ve yaralıların sevk edildikleri hastanelerin etrafında çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.

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Düğünde dehşet! Silahlı kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var
3. SAYFA

Düğünde dehşet! Silahlı kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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