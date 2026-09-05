Marmara’daki sismik hareketliliğin doğuya doğru ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, 18-20 Ağustos’ta Adalar Fayı çevresinde yaşanan mikrodeprem kümelenmesine işaret etti. Bektaş, doğuya ilerleyen sismik hareketlilik, stres transferi ve Adalar’daki mikrodepremlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Adalar–Çınarcık zonunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Marmara Denizi’ndeki sismik hareketlilik yeniden gündemde. Prof. Dr. Osman Bektaş, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan sismik hareketliliğin doğuya doğru ilerlediğine dikkat çekerek, Adalar–Çınarcık zonunun İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosu açısından yakından izlenmesi gereken bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Bektaş, değerlendirmesinde özellikle son dönemde Adalar Fayı çevresinde görülen mikrodeprem kümelenmesine işaret etti.

Olası İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş uyardı: Gözler artık bu hatta olmalı

SİSMİK HAREKETLİLİK SİLİVRİ DEPREMİYLE BAŞLAMADI

Bektaş’a göre Marmara’daki sismik hareketliliğin doğuya doğru ilerlemesi yalnızca Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle başlayan bir gelişme değil. Bu yöndeki hareketliliğin deprem öncesinde de bulunduğunu belirten Bektaş, deprem sonrasında da sürecin devam ettiğine dikkat çekti.

"İstanbul depreminde yeni kritik senaryo: Adalar-Çınarcık" diyen Bektaş şunları paylaştı:

"Doğuya doğru sismik ilerleme Silivri 6,2 ile başlamadı; öncesinde vardı ve sonrasında da sürdü.

Şimdi, buna batıya eğimli Adalar Fayı çevresindeki 18-20 Ağustos yoğun mikrodeprem kümelenmesi eklendi"

Olası İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş uyardı: Gözler artık bu hatta olmalı

3 MADDE SIRALADI

Üç madde sıralayan uzman isim, bunların deprem senaryosundaki kritik noktayı işaret ettiğini ise şu sözlerle vurguladı:

Olası İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş uyardı: Gözler artık bu hatta olmalı

"Doğuya ilerleyen kırılma ve doğuya stres transferi, Adalar’daki mikrodeprem aktivitesi…

Bu üçlü, Adalar–Çınarcık zonunu İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosunda en kritik izleme alanı haline getiriyor"

Uzman isim, mevcut tabloyu doğrudan bir deprem alarmı olarak nitelendirmedi ancak Adalar–Çınarcık havzasının Marmara’nın gelecekteki deprem senaryosu açısından yakından takip edilmesi gereken kritik alanlardan biri olduğunu savundu:

"Alarm değil; ama gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı!"

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