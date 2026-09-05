Türkiye'nin savunma sanayisinde yarım asırda gerçekleştirdiği dönüşüm Al Jazeera Arabic'in kapsamlı belgeseline konu oldu. TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın tesislerinin kapılarını açtığı yapımda KAAN'dan Çelik Kubbe'ye, ATMACA'dan İHA'lara kadar birçok yerli sistem incelendi. KAAN Başmühendisi Yaban, milli savaş uçağının F-22, Su-57 ve J-20 ile aynı sınıfta yer aldığını söylerken, Türkiye'nin asıl hedefinin "6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak" olduğunu açıkladı.

Al Jazeera Arabic, Türkiye'nin 1975'te uygulanan ABD silah ambargosundan bugünkü savunma sanayisine uzanan yolculuğunu mercek altına aldı. Belgeselde Türk savunma şirketlerinin üretim tesislerine girilirken, sektörün önde gelen yöneticileri, mühendisleri ve yabancı uzmanlarla yapılan röportajlara geniş yer verildi.

Türkiye'nin geçmişte dışarıdan tedarik ettiği birçok kritik sistemi artık kendi imkanlarıyla geliştirdiği anlatılan yapımda; KAAN, Çelik Kubbe, İHA'lar, hava savunma sistemleri ve askeri gemiler üzerinden savunma sanayisinin ulaştığı nokta ele alındı.

Al Jazeera belgeseli dünyayı salladı: Fransa'yı sahneden silen Türkiye, Batı'nın hiç sunmadığı o teklifle tahtı devralıyor!

GÖRGÜN "ASIL GÜÇ HER AŞAMADA TAM KONTROLDEN GEÇİYOR"

Katar basınına konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hedefini anlatırken yalnızca askeri platform üretmenin yeterli olmadığını söyledi:

"Bir ordunun gerçek gücü sadece sayısal verilerden ibaret değildir. Asıl güç, platformlardan mühimmatlara, yazılımlardan elektronik sistemlere kadar tüm süreçlerin tam kontrolüne sahip olmaktan geçer."

Görgün, Türkiye'nin savunma alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyete ulaşmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin gerçek bağımsızlığından ancak bu gereklilikleri eksiksiz karşıladığımızda bahsedebiliriz" dedi.

Al Jazeera belgeseli dünyayı salladı: Fransa'yı sahneden silen Türkiye, Batı'nın hiç sunmadığı o teklifle tahtı devralıyor!

ROMANYA SAVUNMA BAKANI "TÜRKİYE BÖLGEYE ÖRNEK OLABİLİR"

Belgeselde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini değerlendiren Romanya Savunma Bakanı Miruța da Türk modelinden bahsetti:

"Türkiye'nin savunma teknolojileri ve sanayisini geliştirmede izlediği yöntem büyük ilgi uyandırdı. Türkiye'nin bu deneyiminin, bölgemiz için örnek teşkil edebileceğine inanıyorum."

KAAN'I F-22, SU-57 VE J-20 İLE AYNI SINIFTA GÖSTERDİ

Belgeselin dikkat çeken bölümlerinden birinde Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN ele alındı. KAAN Başmühendisi Yaban, dünyadaki 5. nesil savaş uçaklarını sıralarken ABD'nin F-22'si, Rusya'nın Su-57'si ve Çin'in J-20'sine işaret etti.

"Bizim sınıfımızda F-22, Rus uçağı Su-57 ve Çin uçağı J-20 gibi uçaklar yer alıyor."

Al Jazeera belgeseli dünyayı salladı: Fransa'yı sahneden silen Türkiye, Batı'nın hiç sunmadığı o teklifle tahtı devralıyor!

"UÇAĞI SIFIRDAN GELİŞTİRİYORUZ"

Yaban, KAAN'ın hedeflenen performansına ilişkin, "Bizim hava-hava ve manevra kabiliyetimiz çok daha yüksek olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Uçağımız yüzde 100 ulusal bir proje. En önemli özelliği, onu sıfırdan geliştiriyor olmamızdır. Tüm bileşenleri yerel ve ulusal kaynaklı; yerel olarak tasarlanan işletim sistemi de dahil. Bu uçağı, 70'li yıllarda başlatılan 'Kendi Uçağını Kendin Yap' projesinin gerçek bir örneği olarak sayabiliriz."

Al Jazeera belgeseli dünyayı salladı: Fransa'yı sahneden silen Türkiye, Batı'nın hiç sunmadığı o teklifle tahtı devralıyor!

"ASIL AMACIMIZ 6. NESLE GİDEN YOLUN ALTYAPISINI OLUŞTURMAK"

Dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin 5. nesil savaş uçağı geliştirebildiğine dikkat çeken Yaban, Türkiye'nin hedefinin KAAN ile sınırlı kalmadığını söyledi.

"Şu anda sadece dört ülke beşinci nesil savaş uçakları geliştirebildi. Bizim aslında asıl amacımız 5. nesil değil, 6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak."

KAAN'ın hava-hava kabiliyetlerine de değinen Yaban, "Bizim hava-hava ve manevra kabiliyetimiz çok daha yüksek olacak. Görünmezlik kabiliyeti çok daha yüksek bir uçak olacak" dedi.

Belgeselde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya ile yapılan anlaşma kapsamında 48 KAAN'ın ihraç edileceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Al Jazeera belgeseli dünyayı salladı: Fransa'yı sahneden silen Türkiye, Batı'nın hiç sunmadığı o teklifle tahtı devralıyor!

AKŞİT KAAN'IN MOTORUNDAKİ KRİTİK HEDEFİ AÇIKLADI

TEI Genel Müdürü Akşit, belgeselde Türkiye'nin savaş uçaklarında motor teknolojilerinde tam bağımsızlık hedefini anlattı. Askeri ürün ve motorların ihracatında kullanım alanlarını sınırlayan şartlarla karşılaşılabildiğini söyleyen Akşit, Türkiye'nin söz konusu teknolojileri yerli olarak geliştirmek amacıyla büyük projeleri finanse ettiğini söyledi.

5. nesil savaş uçağı motoru geliştirmenin son derece ileri teknolojiler gerektirdiğine dikkat çeken Akşit, sürecin birkaç yılda tamamlanabilecek bir çalışma olmadığını ifade etti.

"Bu uzun ve karmaşık bir süreçtir. KAAN gibi bir uçağın motorunu üretmeyi başardığımızda, diğer tüm motorları da üretebileceğimizin açık bir kanıtı olacaktır."

Al Jazeera belgeseli dünyayı salladı: Fransa'yı sahneden silen Türkiye, Batı'nın hiç sunmadığı o teklifle tahtı devralıyor!

DEMİROĞLU "BELKİ BU KADAR İLERLEYECEĞİMİZİ BEKLEMİYORLARDI"

Al Jazeera ekibi, Türkiye'nin F-16 programıyla başlayan üretim tecrübesinden kendi savaş uçağını geliştirme aşamasına uzanan süreci TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'na sordu.

Demiroğlu, Türkiye'nin başlangıçta montaj faaliyetleriyle tecrübe kazandığını, ardından üretim, tasarım ve geliştirme kabiliyetlerini artırdığını anlattı.

Batı'nın geçmişte Türkiye'ye teknoloji transferine imkan sağlamasına ilişkin soruya Demiroğlu, "Belki de bu kadar ilerleme kaydedebileceğimizi beklemiyorlardı" cevabını verdi.

Demiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Sistemlerin bize tamamen satılmasının engellendiği durumlarla karşılaştık ve bazen sistemlerimizin üretiminde kullanılan belirli bileşenlerin tedarikinin durdurulduğu da oldu. Bu yüzden bağlı kaldığımız temel ilke, ürünlerimizi geliştirmek veya üretmek için hiçbir dış kaynağa bağımlı olmamaktı.

DEMİROĞLU "BATI'NIN HİÇ SUNMADIĞI ŞEYLERİ SUNUYORUZ"

Türkiye'nin savunma ihracatında izlediği modele de değinen Demiroğlu, ürün satışının ardından iş birliğinin sona ermediğini, teknoloji transferi ve ortak çalışmaya önem verdiklerini anlattı.

"Biz bu işi sadece mal satmak, para kazanmak ve sonra çekip gitmek olarak görmüyoruz. Ortaklığa ve birlikte çalışmaya inanıyoruz. Teknoloji transferine hazırız."

Demiroğlu, Türkiye'nin yaklaşımını Batılı ülkelerle karşılaştırırken şöyle konuştu:

"Biz Batı'nın yaptığını yapmıyoruz; aksine Batı'nın hiç sunmadığı şeyleri sunuyoruz. Afrika ülkeleri ve genel olarak Küresel Güney ülkeleri, on yıllardır kendilerine dayatılan politikalardan bıkmış durumda."

ABD'NİN HARPOON'U GİTTİ, ATMACA GELDİ

Al Jazeera ekibi Türk askeri gemilerinin üretim süreçlerini de görüntüledi. Belgeselde gemilerdeki algılama ve silah sistemlerinin ASELSAN ve ROKETSAN gibi Türk şirketlerinden sağlandığı anlatıldı.

Daha önce kullanılan ABD yapımı Harpoon gemisavar füzelerinin yerini ROKETSAN'ın geliştirdiği ATMACA'nın aldığı, ithal radar ve ateş kontrol sistemlerinin de yerli sistemlerle değiştirildiği aktarıldı.

Türk savunma sanayisinde yerli bileşen oranını yüzde 80'den yüzde 100'e taşıma hedefi için "artık ulaşılamaz bir hedef değil" yorumu paylaşıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM ASELSAN'ın güdüm kitleri hedefleri tam isabetle vurdu

AKYOL "ÜRÜNLERİMİZ GERÇEK SAVAŞ KOŞULLARINDA TEST EDİLİYOR"

ASELSAN Genel Müdürü Akyol ise Türk savunma sistemlerinin geliştirilmesinde sahadan alınan geri bildirimin önemine dikkat çekti.

Akyol, "Ürünlerimiz silahlı kuvvetler tarafından fiilen ve yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sunduğumuz her ürün gerçek ortamlarda ve gerçek savaş koşullarında test ediliyor ve bu deneyimlere dayanarak geliştiriliyor" dedi.

Türk savunma şirketlerinin sahadaki ihtiyaçlara doğrudan cevap verebilmesinin önemli bir avantaj sağladığını söyleyen Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, yalnızca çok az sayıda ülkenin sunabildiği bir avantajdır. Ürünlerimiz teknik olarak üstün ve kanıtlanmış saha deneyimine dayanıyor. Kullanılmış ve kendini kanıtlamış sistemler sunabiliyoruz."

TÜRK RADARINA S-400 KIYASLAMASI

Belgeselin dikkat çeken bölümlerinden biri de Türkiye'nin yerli hava savunma sistemlerine ayrıldı. ASELSAN tarafından geliştirilen ALP-300G radarını anlatan şirket mühendisine, sistemin Rus S-400'lerde kullanılan radarlarla nasıl karşılaştırıldığı soruldu.

ASELSAN mühendisi, "S-400 radarlarıyla karşılaştırıldığında birçok açıdan üstün olduğunu söyleyebiliriz" cevabını verdi.

Mühendise radarın geliştirilmesinde yabancı parça kullanılıp kullanılmadığı da soruldu. ASELSAN mühendisi, sistemin en küçük elektronik bileşenlerine kadar Türkiye'de geliştirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yalnızca yerel kaynaklarla, dışarıdan hiçbir parçaya ihtiyaç duymadan. En küçük elektronik bileşenlerinden başlayarak sistemin tamamı Türkiye'de geliştirildi."

Belgeselde Türkiye'nin 2017'de Rusya'dan S-400 satın almasının ardından F-35 programından çıkarılması ve ABD yaptırımlarıyla karşılaşması da hatırlatıldı. Türkiye'nin daha sonra yerli hava savunma projelerine hız verdiği anlatılırken, ALP-300G ve SİPER'in bu süreçte ulaşılan kabiliyetler arasında bulunduğuna yer verildi.

"BAŞKALARININ DEMİR KUBBESİ VARSA BİZİM ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK"

Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe de belgeselde ele alındı. Küçük insansız hava araçlarından yüksek hızlı balistik füzelere kadar farklı tehditlere karşı geliştirilen sistemin yeni kabiliyetlerle güçlendirilmesinin süreceği anlatıldı.

"Sistemler sistemi olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Başkalarının Demir Kubbesi varsa, bizim Çelik Kubbemiz olacak."

Pakistan Savunma Üretim Bakanlığının açtığı denizaltı modernizasyon ihalesini, denizaltıyı yapan Fransız firmaya karşı kazanan Türkiye, ilk defa denizaltı gibi ileri teknoloji gerektiren bir alanda mühendislik ihracatı yapacak. (2016)

FRANSA'YI PAKİSTAN İHALESİNDE GERİDE BIRAKTI

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyon ihalesi de Türkiye'nin savunma ihracatındaki gelişimine örnek gösterildi. Denizaltıların tasarımcısı ve üreticisi Fransa'nın başlıca rakiplerden biri olduğu ihaleyi Türkiye kazandı.

Türk yetkili, "Bu denizaltıları tasarlayan ya da üreten taraf değildik. Verimlilik ve karlılık açısından üstün olan entegre bir teknik ve ticari çözüm sunarak ihaleyi kazanmayı başardık" dedi.

50 ÜLKEYE 800'DEN FAZLA İHA İÇİN SÖZLEŞME

Belgeselde Türkiye'nin İHA ihracatına ilişkin rakamlar da paylaşıldı. Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre 2012'den bu yana 50 ülkeye 800'den fazla insansız hava aracı tedarik etmek üzere sözleşmeler imzalandı.

"Bugün dünya çapında insansız hava aracı ihracatında ön saflarda yer alıyoruz."

Belgeselde yabancı uzmanlar da Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi değerlendirdi. Uzmanlardan biri, "Türkiye düşük bir seviyeden yola çıktı ve savunma alanında teknolojisi gelişmiş birçok ülkeyi dikkat çekici şekilde yakalamayı başardı. Aradaki farkı önemli ölçüde azalttı" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası