Trump'tan "vatana ihanet" sitemi! 50 üst düzey askeri ve sivil personel yalan makinesine bağlandı: Sızıntı depremi büyüyor

ABD ordusunun İran savaşı sırasında kritik mühimmat stoklarında yaşadığı azalmanın basına sızması Pentagon'u karıştırdı. New York Times'a (NYT) göre ABD yönetimi, sızıntının kaynağını bulmak için Müşterek Kurmay Başkanlığında görevli yaklaşık 50 asker ve sivil personele yalan makinesi testi uyguladı.

ABD Savunma Bakanlığında gizli bilgilerin basına sızdırılmasının ardından başlatılan soruşturma üst düzey askeri kadrolara kadar uzandı.

NYT'nin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre soruşturmacılar, Müşterek Kurmay Başkanlığında görev yapan yaklaşık 50 askeri ve sivil personeli ağustos ayında yalan makinesi testine aldı.

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İRAN SAVAŞINDAKİ MÜHİMMAT SORUNU SIZDI

Soruşturmanın merkezinde ABD'nin İran'la savaşı sırasında azalan mühimmat stoklarına ilişkin bilgilerin basına nasıl ulaştığı yer aldı.

Uzun menzilli füzeler ile Patriot önleme füzeleri dahil kritik mühimmat stoklarının azalmasına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Pentagon harekete geçti.

Test sırasında personele basına gizli bilgi verip vermedikleri ve ABD'nin azalan mühimmat stokları hakkında gazetecilerle bilgi paylaşıp paylaşmadıkları soruldu.

NYT, geniş çaplı soruşturmanın yalnızca mevcut sızıntının kaynağını tespit etmeyi değil, ileride basına bilgi vermeyi düşünebilecek personel üzerinde caydırıcılık oluşturmayı da amaçladığını yazdı.

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50'YE YAKIN KİŞİ YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Dünya genelindeki ABD muharip komutanlıklarıyla operasyon, politika ve savaş planlarının koordinasyonunda görev alan Müşterek Kurmay Başkanlığında yaklaşık 1.500 ila 2 bin askeri ve sivil personel bulunuyor.

Kadronun yaklaşık 50 üyesine yalan makinesi uygulanması ise soruşturmanın ulaştığı boyut nedeniyle dikkat çekmiş durumda.

2000-2002 yıllarında ABD Donanmasının baş askeri yargıcı olarak görev yapan emekli Tuğamiral Guter, uygulamanın kapsamını "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Guter, "Yalan makinesinin bu kadar geniş çapta veya bu kadar üst düzeyde kullanıldığını hiç görmedim" dedi.

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PENTAGON SIZINTILARI DOĞRULADI, SORUŞTURMANIN DETAYINA GİRMEDİ

Pentagon Sözcüsü Parnell, bakanlığın personel ve devam eden soruşturmaların ayrıntıları hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Parnell, "Gizli ulusal güvenlik bilgilerinin sızdırılmasını son derece ciddiye alıyoruz ve buna göre soruşturuyoruz" dedi.

Gizli bilgilerin korunmasının ABD'nin ve dünyanın farklı noktalarında görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliği açısından hayati olduğunu savundu.

TRUMP SIZINTILARA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

NYT'ye göre ABD Başkanı Trump, yönetim içinden basına bilgi aktaran kişilerin tespit edilmesi için yetkililere baskı yaptı. Trump, İran savaşının yönetimi ve mühimmat stoklarındaki azalmaya ilişkin bazı haberleri daha önce "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Gazete, art arda gelen sızıntıların Pentagon'daki güvensizlik ortamını daha da artırdığını yazdı.

HEGSETH DE TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Savunma Bakanı Hegseth'in yönetim tarzı da Washington'daki tartışmaların merkezinde yer aldı. NYT, Hegseth'in görev süresinde en az 80 general, amiral ve diğer yetkilinin terfisini engellediğini veya durdurduğunu aktardı.

Kuzey Carolina Senatörü Tillis ise Hegseth'i sert sözlerle eleştirerek Trump'a Savunma Bakanını görevden alma çağrısı yaptı.

Tillis, "Ülkemize hizmet eden cesur erkek ve kadınların bu kadar beceriksizce yönetildiğine daha önce hiç şahit olmamıştım" ifadelerini kullandı.

Pentagon'daki geniş çaplı yalan makinesi soruşturmasının ardından sızıntının kaynağının tespit edilip edilmediğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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