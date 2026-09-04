İtalya ve Güney Kore'yi eleyen İngilizler rotayı Türkiye'ye çevirdi! F-35B pilotu HÜRJET'in kokpitine oturdu

HAWK'LARIN YERİNİ ALACAK UÇAK ARANIYOR

İngiltere'nin yeni eğitim uçağı arayışı geçen yıl resmiyet kazanmıştı. Stratejik Savunma İncelemesi'nde Hawk T1 ve T2'lerin değiştirilmesi gerektiği açıkça belirtilirken yeni platformun maliyet etkin olması istendi.

Mevcut sistemde savaş pilotu adayları temel hızlı jet eğitimlerinin ardından Hawk T2'ye geçiyor ve buradan Typhoon ile F-35B gibi ön cephe savaş uçaklarına hazırlanıyor.

Ascent'in HÜRJET'i yerinde incelemesi, Türk jetinin İngiltere'nin gelecekteki eğitim sistemi için değerlendirilen platformlar arasındaki yerini daha görünür hale getirdi. Ancak henüz İngiltere tarafından HÜRJET'in seçildiğine veya resmi bir sipariş verildiğine ilişkin açıklama bulunmuyor.

