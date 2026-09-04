İtalya ve Güney Kore'yi eleyen İngilizler rotayı Türkiye'ye çevirdi! F-35B pilotu HÜRJET'in kokpitine oturdu
İngiliz askeri pilotlarının eğitiminden sorumlu sistemin ana yüklenicisi Ascent Flight Training, İtalya'daki M-346 ve Güney Kore'deki T-50 incelemelerinin ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi.
Şirketin uçuş eğitmeni ve F-35B pilotu Clark, TUSAŞ tesislerinde HÜRJET prototipini deneyimledi.
Birleşik Krallık'ın geleceğin savaş pilotlarını yetiştireceği yeni eğitim uçağı arayışında Türkiye'nin HÜRJET'i güçlü adaylar arasında dikkat çekiyor.
İngiliz hükümetinin 2025 Stratejik Savunma İncelemesi'nde Hawk T1 ve Hawk T2'lerin "maliyet etkin bir hızlı jet eğitim uçağı" ile değiştirilmesi tavsiye edilmişti. İngiltere, o tarihten bu yana gelecekte kullanacağı eğitim sistemine ilişkin seçenekleri değerlendiriyor.
İTALYA VE GÜNEY KORE'NİN ARDINDAN TÜRKİYE
Birleşik Krallık Askeri Uçuş Eğitim Sistemi'nin (UKMFTS) eğitim hizmeti sağlayıcısı Ascent Flight Training'in incelemeleri kapsamında İtalya'da M-346, Güney Kore'de ise T-50 platformları ziyaret edildi.
Şirketin son durağı ise Türkiye oldu. Ascent heyeti TUSAŞ'ı ziyaret ederken uçuş eğitmeni Clark, HÜRJET 001 prototipiyle deneyim gerçekleştirdi.
Ascent, ziyaretin ardından TUSAŞ'a misafirperverliği için teşekkür etti.
İNGİLİZ F-35B PİLOTU HÜRJET'İ DENEYİMLEDİ
HÜRJET'in kokpitine geçen Clark'ın İngiliz askeri havacılığındaki geçmişi de ziyareti dikkat çekici hale getirdi. İngiliz Kraliyet Donanması rezervisti olan Clark, F-35B tecrübesine sahip bir pilot ve Ascent bünyesinde uçuş eğitmeni olarak görev yapıyor.
Ascent'in İngiliz askeri havacılığı açısından konumu da önemli. Şirket, UKMFTS kapsamında İngiliz ordusunun sabit ve döner kanatlı hava personelinin eğitimini yürütüyor. Ascent'in RAF Valley'deki mevcut hızlı jet eğitim sisteminde Hawk T2'ler kullanılıyor.
HAWK'LARIN YERİNİ ALACAK UÇAK ARANIYOR
İngiltere'nin yeni eğitim uçağı arayışı geçen yıl resmiyet kazanmıştı. Stratejik Savunma İncelemesi'nde Hawk T1 ve T2'lerin değiştirilmesi gerektiği açıkça belirtilirken yeni platformun maliyet etkin olması istendi.
Mevcut sistemde savaş pilotu adayları temel hızlı jet eğitimlerinin ardından Hawk T2'ye geçiyor ve buradan Typhoon ile F-35B gibi ön cephe savaş uçaklarına hazırlanıyor.
Ascent'in HÜRJET'i yerinde incelemesi, Türk jetinin İngiltere'nin gelecekteki eğitim sistemi için değerlendirilen platformlar arasındaki yerini daha görünür hale getirdi. Ancak henüz İngiltere tarafından HÜRJET'in seçildiğine veya resmi bir sipariş verildiğine ilişkin açıklama bulunmuyor.
HÜRJET AVRUPA'DA YARIŞIYOR
TUSAŞ’ın gururu HÜRJET, Avrupa savunma pazarındaki iddiasını güçlendiriyor. İspanya ile yakalanan ivmenin ardından İngiltere’nin askerî pilot eğitiminde kritik rol üstlenen Ascent Flight Training'in Türk jetini yerinde incelemesi ve deneyim uçuşu gerçekleştirmesi, HÜRJET’in Avrupa’daki yeni nesil eğitim uçağı yarışında adını güçlü adaylar arasına yazdırmasını sağladı.