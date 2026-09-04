Düzenlediği şovda sarf ettiği ifadeler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Göktaş'ın 3 farklı suçlamadan 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

Geçtiğimiz aylarda YouTube'da yayınlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken Deniz Göktaş hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

YURT DIŞI DÖNÜŞÜ TUTUKLANMIŞTI

Yurt dışından dönüşte gözaltına alınan Göktaş, yürütülen soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı.

Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza

Göktaş hakkında geçtiğimiz hafta da tahliye kararı verilmiş ancak savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tekrar tutuklanmıştı.

11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gelişmeler takip edilirken Göktaş hakkında bugün iddianame hazırlandı. Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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