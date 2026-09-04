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Ekonomi

1000 adedi 4 bin TL'ye satılıyor! İşçisine günlük 1300 lira kazandırıyor

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Dolmalık patlıcan hasadı başladı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde gerçekleştirilen hasatta patlıcanlar tek tek içleri oyularak boşaltıldıktan sonra ipe geçiriliyor. Hasat edilen patlıcanların kilosu 18 TL'ye, içleri oyulup güneşe bırakılarak kurutulduktan sonra ise bin adedinin 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında satıldığı aktarıldı. İşte detaylar...

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış aylarına hazırlık çerçevesinde dolmalık patlıcan hasadı başladı. Oğuzeli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı güzergahındaki tarlalarda başlayan hasat ile günlük yevmiyesi bin 300 TL olan işçiler tarafından toplanan taze patlıcanlar, evlerde kadınlar tarafından tek tek içleri oyularak boşaltıldıktan sonra ipe geçirilip güneşte kurutularak dolmalık patlıcan halini alıyor. Hasat edilen patlıcanların kilosunun taze olarak 18 TL'ye, içleri oyulup güneşe bırakılarak kurutulduktan sonra ise bin adedinin 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında satıldığı öğrenildi.

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"2026 YILI PATLICAN HASADI SEZONUMUZ BAŞLADI"

Hasat ile ilgili bilgi veren çiftçi Mehmet Murat, "2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı. Dolmalık patlıcanları tarlalarda yetiştiriyoruz. Sonrasında evlerde patlıcanların içi oyulur ve ardından da iplere geçirilerek dolma çatılarına serilir. Serilen dolmalık patlıcanlar güneşte kurumaya bırakılır. Dönüm olarak ortalama 400-500 kilo civarında ürün alıyoruz. Ürünlerimiz kurutmalık olduktan sonra Türkiye her yeri ile dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor. Bu sene şuana kadar memnunuz. İşçiliği yoğun olan bir ürün. Toplaması ve oyması oldukça zor" dedi.

1000 adedi 4 bin TLye satılıyor! İşçisine günlük 1300 lira kazandırıyor
Başlık Resmi1000 adedi 4 bin TLye satılıyor! İşçisine günlük 1300 lira kazandırıyor

"HASAT BİRAZ ZOR AMA EKMEK PARAMIZ İÇİN MECBUR ÇALIŞIYORUZ"

İşçilerden Seher Hatip ise "Sabah 6 gibi hasada başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için de öğle saatlerinde 12.00 gibi işimizi bitiriyoruz. Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz. Allah herkese bol kazanç versin" ifadelerini kullandı.

1000 adedi 4 bin TLye satılıyor! İşçisine günlük 1300 lira kazandırıyor
Başlık Resmi1000 adedi 4 bin TLye satılıyor! İşçisine günlük 1300 lira kazandırıyor
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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